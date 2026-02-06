Bărbatul este acuzat de premeditare și crimă cu scop financiar. Procesul a început în octombrie 2025, iar verdictul era așteptat inițial în noiembrie, însă un judecător s-a îmbolnăvit și astfel procedurile au fost reluate complet. În plus, inculpatul a schimbat avocatul și a rămas tăcut în prima zi a procesului, după ce anterior respinsese acuzațiile prin intermediul apărătorului său, scrie Bild.

Potrivit rechizitoriului, în decembrie 2024, tatăl ar fi introdus în gura fiicei sale o pungă de plastic care conținea otravă pentru șoareci. Motivația invocată de anchetatori este una cinică: uciderea copilului pentru a scăpa de plata pensiei alimentare.

Procurorii descriu fapta drept un act de lăcomie extremă și lipsă totală de scrupule, comis cu dispreț față de o viață omenească. Bărbatul este acuzat că a profitat de încrederea și vulnerabilitatea propriei fiice.

Fetița a supraviețuit

După presupusa tentativă, acesta ar fi dus fetița înapoi la mamă, iar, potrivit parchetului, a încercat în mod deliberat să direcționeze suspiciunile asupra femeii.

Citește și
Percheziții legate de dosarele Epstein. „Cutii” de dovezi au fost ridicate de la Lordul Peter Mandelson
Percheziții legate de dosarele Epstein. „Cutii” de dovezi au fost ridicate de la Lordul Peter Mandelson

În apartamentul mamei, copilul a vărsat sigiliul de plastic al otrăvii, încă nedeschis. Mama a sunat imediat la serviciile de urgență, iar fetița a fost dusă la spital, unde a supraviețuit.

Substanța folosită era fosfid de aluminiu, un produs disponibil comercial pentru combaterea șoarecilor de câmp. Rechizitoriul arată că tatăl ar fi planificat întreaga tentativă timp de săptămâni, documentându-se cu minuțiozitate asupra metodelor insidioase de a folosi otrava pentru a ucide.

Parchetul a subliniat că supraviețuirea copilului este o minune: dacă otrava și-ar fi făcut efectul, fetița ar fi murit. Procesul continuă, urmând să mai aibă loc mai multe zile de audieri.