Confederația Patronală Concordia, care reprezintă peste 4.000 de companii, și-a deschis primul birou în capitala europeană.

La inaugurare a participat și premierul Ilie Bolojan, aflat la Bruxelles pentru reuniunile liderilor europeni.

Pentru firmele din România, tot mai multe decizii importante se iau la Bruxelles: de la reguli pentru Energie și Industrie, până la bani europeni și investiții. Concordia reprezintă peste 4.000 de companii din România și aproximativ o jumătate de milion de angajați. Prin noul birou de la Bruxelles, patronatele vor să urmărească direct negocierile europene și să își susțină interesele înainte ca noile reguli să fie adoptate.

Dan Șucu, președinte al Confederației Patronale Concordia: „Chiar în momentele de față se negociază noul buget pe următorii șapte ani și este foarte important pentru România să poată să acceseze o sumă cât mai mare. Practic, România a crescut de peste trei ori în cei 19 ani de când suntem în Uniunea Europeană. Este o poveste superbă, poveste care trebuie continuată. Este treaba noastră să luptăm pentru povestea noastră."

Bolojan: România trebuie să fie mai competitivă

Premierul interimar Ilie Bolojan a subliniat că prezența sa la inaugurare este un semn de susținere pentru companiile care investesc și creează locuri de muncă în România.

Ilie Bolojan, prim-ministru interimar: „Șansa pe care noi o avem este să fim mai competitivi pe piața europeană, să fim mai productivi, să ne integrăm în lanțurile valorice europene și sper că activitatea acestui birou va face o punte suplimentară pentru integrarea economiei românești în Uniunea Europeană."

Premierul Ilie Bolojan participă joi dimineață la summitul Partidului Popular European, unde se reunesc liderii acestei familii politice, înaintea Consiliului European. Imediat după, începe reuniunea celor 27 de state membre, la care participă și președintele României.

Înaintea Consiliului, Nicușor Dan va participa și la o reuniune a statelor care susțin politica de coeziune, prezidată împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Una dintre marile mize ale zilei este viitorul buget european pentru perioada 2028–2034.