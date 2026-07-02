Încrederea în economia României s-a deteriorat puternic în ultimul an, iar indicatorii au ajuns la cele mai scăzute niveluri din ultimii 15 ani, comparabile cu cele înregistrate în timpul pandemiei de COVID-19 și apropiate de cele din criza financiară din 2009-2010, arată o analiză a Confederației Patronală Concordia, pe baza indicatorului de încredere economică (ESI) calculat de Comisia Europeană.

Potrivit organizației patronale, declinul încrederii pune o presiune tot mai mare asupra mediului privat și amplifică riscul unei încetiniri economice, într-un context în care economia României a înregistrat deja trei trimestre consecutive de stagnare sau scădere.

Concordia arată că indicatorul ESI și subcomponenta privind încrederea consumatorilor au coborât la niveluri minime, iar degradarea s-a produs treptat pe parcursul ultimelor 12 luni, atingând un punct critic la finalul lunii iunie 2026.

Analiza evidențiază că, în iunie, două dintre cele cinci sectoare monitorizate: serviciile și comerțul cu amănuntul, au consemnat cea mai accentuată scădere lunară a încrederii din ultimul an. Potrivit autorilor, evoluția indică faptul că deteriorarea climatului economic continuă și s-ar putea accentua în lipsa unor măsuri ferme din partea autorităților.

Consumatorii au fost primii afectați

Concordia susține că primul semnal de alarmă a venit din partea consumatorilor, a căror încredere a fost afectată de scumpirea energiei electrice și a carburanților, de majorările de taxe și impozite, de creșterea șomajului și de incertitudinea generată de instabilitatea politică și fiscal-bugetară.

Ulterior, și companiile și-au pierdut încrederea în evoluția economiei. Potrivit analizei, percepția mediului de afaceri s-a deteriorat rapid în ultimele luni, ajungând la niveluri considerate critice.

Organizația avertizează că tabloul actual al indicatorilor economici este specific unui scenariu de recesiune, care ar putea fi evitat doar prin investiții publice și private consistente sau printr-o evoluție favorabilă a exporturilor. În condițiile actuale, însă, șansele de evitare a unei recesiuni rămân reduse.

Scăderea încrederii se reflectă în consum

Analiza mai arată că indicatorul privind încrederea consumatorilor reprezintă un semnal timpuriu pentru evoluția consumului privat și este puternic corelat cu vânzările din comerțul cu amănuntul.

Potrivit Concordia, nivelul actual al încrederii consumatorilor, cel mai redus din ultimii 15 ani, indică faptul că vânzările vor continua să scadă și în perioada următoare. Organizația consideră că situația a fost agravată de incertitudinea politică apărută după căderea Guvernului și de scumpirea carburanților, pe fondul conflictului din Iran.

În concluziile analizei, Confederația Patronală Concordia afirmă că deteriorarea încrederii consumatorilor afectează direct creșterea economică și că măsurile fiscale restrictive explică doar parțial această evoluție. Potrivit organizației, principalul factor care afectează economia este incertitudinea, care descurajează investițiile și consumul.

Reprezentanții mediului de afaceri susțin că România are nevoie urgentă de un Guvern stabil, de politici economice predictibile, de menținerea ratingului de țară și de măsuri care să redea încrederea investitorilor și consumatorilor. În lipsa acestora, Concordia estimează că recesiunea va fi greu de evitat în 2026, iar consumul privat va continua să scadă, chiar dacă inflația va urma un trend descendent.