Decizia este condiționată de respectarea deplină a acestui angajament, care răspunde preocupărilor legate de reducerea semnificativă a concurenței pe piața blocurilor de beton celular autoclavizat (BCA) din România.

Comisia Europeană a explicat că, în urma investigației, a constatat că Holcim și Xella sunt principalii furnizori de blocuri de BCA din România, cu o prezență puternică pe piață și mărci bine stabilite. Tranzacția, așa cum a fost notificată inițial, ar fi redus în mod semnificativ concurența pe această piață specifică, arată news.ro.

Angajamentul Holcim: cesionarea fabricii de la Adjud

Pentru a răspunde preocupărilor Comisiei, Holcim s-a oferit să cesioneze fabrica de BCA din Adjud (România). Acest angajament elimină suprapunerea orizontală dintre activitățile comerciale cu blocuri BCA ale celor două companii în România.

„Acest angajament răspunde pe deplin preocupărilor în materie de concurență identificate de Comisie, eliminând suprapunerea orizontală dintre activitățile comerciale cu blocuri de BCA ale părților în România”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

În urma unui test de piață care a primit feedback pozitiv, Comisia a concluzionat că tranzacția, astfel cum a fost modificată prin angajament, nu mai ridică probleme în materie de concurență.

Condiții și monitorizare

Decizia este condiționată de respectarea deplină a angajamentului asumat de Holcim. Sub supravegherea Comisiei, un mandatar independent va monitoriza punerea sa în aplicare. De asemenea, Comisia va evalua în ce măsură cumpărătorii propuși de Holcim sunt adecvați, într-o procedură separată de aprobare.

Ce sunt BCA și cine sunt companiile implicate

BCA (betonul celular autoclavizat) este un material de construcții conceput pentru a oferi soluții eficiente din punct de vedere energetic și sustenabile pentru proiectele de construcții.

Holcim Ltd (Elveția) este un furnizor mondial de ciment, agregate, betoane, materiale de construcții, produse izolante și mortare.

Xella International S.A. (Germania) este un producător de materiale de construcții care își desfășoară activitatea în principal în Spațiul Economic European, ca furnizor de materiale pentru zidărie, produse izolante, mortare și var.