Schema financiară prin care fostul Sidex ar fi delapidat 300 de mil. euro. Cetățeanul britanic care are de dat explicații

Fostul combinat Sidex Galați, cu mii de angajați și aproape de insolvență, este în centrul unei anchete de amploare a procurorilor Parchetului General.

Conducerea companiei este acuzată că ar fi delapidat, prin tranzacții fictive, peste 300 de milioane de euro. Ar fi folosit ilegal certificate de poluare pentru a scoate banii din companie și a-i deturna către firme din străinătate, inclusiv către Gazprom Rusia. Cei care veniseră la serviciu au privit cu îngrijorare descinderile de vineri.

Câteva sute de angajați ai vechiului combinat Sidex Galați – preluat în 2019 de Liberty Group – așteptau să intre la lucru când polițiștii și procurorii și-au făcut apariția la poartă ca să percheziționeze birourile celor din conducere.

Printre cei care trebuie să dea explicații în fața anchetatorilor se numără Ajay Aggarwal – președintele Consiliului de administrație, cetățean britanic rezident de mai mulți ani în România. Printr-un comunicat de presă, procurorii au anunțat că persoane cu funcții de conducere din cadrul societății comerciale au acționat în vederea delapidării prin intermediul unor companii străine din Singapore, Cehia și Rusia.

Corespondent Știrile PROTV: „Procurorii investighează o schemă infracțională prin care certificatele de emisii de dioxid de carbon au fost folosite pentru a scoate bani din combinatul de la Galați.



Conducerea firmei ar fi vândut peste 5 milioane și jumătate de certificate de poluare către mai multe firme străine, inclusiv Gazprom Rusia, într-o tranzacție de peste 137 de milioane de euro.



În loc să fie folosiți pentru activitatea companiei, banii ar fi fost transferați prin firme afiliate din străinătate, ajungând în conturile celor care controlau compania, susțin procurorii.



Totul sub aparența unor operațiuni legale, dar cu un scop clar: delapidarea fondurilor și evitarea taxelor către stat, consideră anchetatorii. În total, 300 de milioane de euro.”

Iată ce ne-a declarat directorul de producție al Liberty Galați:

Cornel Moisescu, director de producție Liberty Galați: „Sunt niște lucruri care au legătură cu trecutul nu prea îndepărtat, cu împrumuturi pe care combinatul sau patronul le-a primit de la stat și multe altele. Eu sunt cu producția, trebuie să facem bani să mai reducem din restanțele salariale, să ținem lumina aprinsă-n combinat. Ce fac autoritățile fac foarte bine.”

Combinatul este cel mai mare producător de oțel din România și unul dintre cei mai mari angajatori din zona de sud-est a țării, cu aproape 5.000 de lucrători, dar care, în ultimii ani, se confruntă cu mari dificultăți economice, fiind aproape de insolvență.

Ilina Diaconu, Sindicatul Liber al Siderurgiștilor: „Este foarte clar că dacă un asemenea colos a ajuns în situația de azi e și din cauză că s-a furat foarte mult și că a fost gestionat foarte prost. Salariații sunt deja victime colaterale ale acestor proaste gestionări.”

Reprezentanții grupului Liberty au transmis că resping ferm toate acuzațiile.

