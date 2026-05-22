Băiatul a căzut la pământ, dintr-o dată, în timpul unei pauze. Între timp, legiștii au făcut necropsia.

Potrivit unor surse din anchetă, legiștii au descoperit că elevul avea inima mărită față de normalul vârstei lui. Asta ar putea indica o afecțiune cardiacă, de care copilul și părinții săi să nu fi știut. De altfel, mama băiatului a spus că nu avea cunoștință de o asemenea afecțiune a fiului său.

Pe de altă parte, ministrul interimar al Sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Iar DSU va analiza modul în care cechipajele de salvare au gestionat intervenția de acum două zile.

Atunci, un echipaj cu medic a ajuns la copil după aproape două ore de la apelul la 112. Un alt echipaj, fară medic, ajunsese anterior acolo. Cei de la Ambulanță au explicat că echipajul cu medic, unicul din județ în acea zi, avusese un alt caz.

Anchetele continuă pentru a lămuri exact ce s-a întâmplat.