Opt copii cu vârste între 7 şi 15 ani au fost transportaţi cu iritaţii nazale la Unitatea de Primiri Urgenţe din oraş.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, incidentul a avut loc la Şcoala Generală nr. 2 din municipiul Petroşani, cartierul Colonie.

La faţa locului au intervenit pompierii militari din Petroşani, cinci ambulanţe de la SMURD şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ), precum şi o autospecială pentru victime multiple.

"Zece elevi au avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului, deoarece prezentau iritaţii nazale şi tuse uşoară. Opt dintre aceştia au fost transportaţi la UPU Petroşani pentru o reevaluare pediatrică. Vârsta elevilor este cuprinsă între 7 si 15 ani", a precizat ISU Hunedoara.

La sosirea salvatorilor s-a constatat că 20 de persoane, elevi şi adulţi, au reuşit să se evacueze singure. Alte 57 de persoane au fost evacuate cu ajutorul echipajelor de intervenţie.

O echipă operativă constituită din poliţişti de ordine publică, investigaţii criminale şi criminalişti s-a deplasat la faţa locului pentru verificări şi stabilirea circumstanţelor producerii evenimentului.

"Din primele cercetări efectuate, se pare că un elev ar fi pulverizat spray-ul iritant-lacrimogen pe holul unităţii de învăţământ. Acesta a fost condus la sediul Poliţiei Municipiului Petroşani, urmând ca în cauză să fie dispuse măsurile legale care se impun", a transmis IPJ Hunedoara.