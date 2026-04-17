Reprezentanții companiei au explicat că această măsură vine în contextul investițiilor constante în infrastructură și experiența de cumpărare, dar și al unui climat economic volatil.

„Începând cu 17 aprilie 2026, eMAG introduce un cost de servicii operationale de 1% din valoarea produselor comandate, de minim 1,49 lei (TVA inclus), dar nu mai mult de 3,99 lei (TVA inclus), și se aplică tuturor comenzilor plasate pe platformă.

Decizia vine ca urmare a investițiilor sustinute ale companiei pe care le-am realizat în ultimii ani pentru îmbunătățirea experienței de cumpărare, precum și a infrastructurii tehnice, într-un context macroeconomic marcat de volatilitate. Costul este afișat transparent înainte de finalizarea comenzii. Această decizie nu implică acțiuni suplimentare din partea sellerilor noștri”, au precizat reprezentanții companiei pentru stirileprotv.ro.

Taxă pentru produsele din afara UE

eMAG nu este prima companie care introduce costuri suplimentare pentru clienți, într-un context în care tot mai mulți retaileri își ajustează tarifele pe fondul schimbărilor economice și fiscale.

Temu a început să aplice taxa de 25 de lei pentru produsele din afara UE, introdusă de Guvernul Bolojan la 1 ianuarie 2026. Măsura a fost implementată la peste patru luni de la intrarea în vigoare, mai târziu decât în cazul competitorului Shein, care a aplicat-o încă din ianuarie.

„Pentru bunurile expediate din țări din afara UE, Temu va percepe o taxă suplimentară de 25 RON per comandă, în cazul în care valoarea comenzii este de 145 € sau mai puțin, fără a include TVA-ul aplicabil, în conformitate cu legislația în vigoare. Această taxă nu este rambursabilă* după ce comanda a fost livrată clientului. (*Cu excepția cazului în care se aplică alte condiții conform politicii de retur Temu.)”, este mesajul afișat utilizatorilor Temu care comandă produse ce sunt livrate din afara UE.

Dante International este controlată de MIH B2C Holdings BV (Olanda) - 88,23% și Iulian Stanciu - 11,77%. MIH B2C este parte a grupului Naspers din Africa de Sud, unul dintre cei mai puternici jucători din industria globală de comerț electronic, scrie Profit.ro.

Cifra de afaceri a grupului eMAG a avansat cu 11% în anul fiscal 2025, la 11,4 miliarde de lei (2,64 miliarde dolari).

Grupul eMAG are în portofoliu brandul eMAG, magazinul online Fashion Days, hipermarketul 100% online din România Freshful, magazinul specializat în produse IT și electronice PC Garage, compania românească de curierat rapid, național și internațional Sameday, atelierul de reparații Depanero, cea mai relevantă platformă de recommerce din Europa de SE Flip și compania de servicii financiare HeyBlu.