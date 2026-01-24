Întrebat dacă e o problemă de siguranţă naţională, ministrul Agriculturii a răspuns:

”Păi, nu poate să plece cu terenul”. Sunt şi situaţii în care mii de hectare sunt deţinute de familii mixte. Spre exemplu, la Timişoara, un bărbat cu cetăţenie italiană deţine 7.000 de hectare de teren alături de soţia sa din România.

Ministrul Agriculturii Florin Barbu a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, potrivit News.ro, cât teren arabil din România e deţinut de străini.

”Ca persoane, 0,01%. Persoane fizice. Persoane juridice, undeva la 26%-28%. Am întâlniri foarte multe cu fermierii, şi în teritoriu merg foarte mult, dar şi la Ministerul Agriculturii. Mergeam la Timişoara. O doamnă care deţine 7.000 de hectare în zona Timişoara. Este româncă şi este căsătorită cu un bărbat de cetăţenie italiană. Şi mi-au spus: „Domnule, soţul meu este italian, eu sunt româncă. Puteţi spune că cele 7.000 de hectare sunt deţinute de un străin?”, a relatat ministrul Agriculturii.

De asemenea, ministrul Agriculturii a mai fost întrebat dacă nu consideră că vânzarea terenului este o chestiune de siguranţă naţională, aşa cum susţine partidul suveranist AUR.

”Păi, nu poate să plece cu terenul. Terenul este luat în arendă, nu este în proprietate. Iar aceste companii vor rămâne pe teritoriul României, vor produce, vor plăti impozite şi taxe. România va avea un lucru foarte bun în balanţa comercială. Adică lucrurile sunt foarte clare. Terenul României nu poate pleca. Acel teren este deţinut 80% de către proprietari persoane fizice (din România - n.r.) care au un contract de arendă şi primesc o anumită sumă de bani pentru că au arendat acel teren către o companie”, a încheiat ministrul.





