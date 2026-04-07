Decizia a fost luată pe fondul scumpirii combustibililor și al riscurilor provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

Încă nu este momentul pentru ieftinirea creditelor, spun economiștii, care prevăd o inflație de peste 10% în perioada următoare.

Dobânda-cheie, stabilită de Banca Națională a României, a fost menținută la 6,5% pe an, a decis Consiliul de Administrație al instituției.

Această dobândă este principalul reper pentru piaţa monetară. Influenţează costurile la care se împrumută populația și firmele dar și câștigurile pe care le obținem din economii. BNR folosește această dobândă și pentru a ține sub control inflația.

Mesajul dat de BNR prin această decizie este că scumpirile trebuie frânate, în condițiile în care rata anuală a inflației se menține mare, la peste 9%. Într-un comunicat, BNR menționează că inflația va crește în următoarele trei luni, la niveluri mai mari decât cele anterior prevăzute, în principal din cauza crizei din energie, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Adrian Codirlașu, președintele CFA România: ”Suntem într-o perioadă cu inflație care va crește. Și poate, dacă avem noroc, undeva în septembrie ne întoarcem înapoi sub 10% când dispare efectul creșterii TVA. În acest context, ratele de dobândă nu au cum să scadă, ci dimpotrivă, dacă ar fi să fie vreo mișcare în viitor, va fi de creștere. Din păcate, situația în care este economia românească e una de stagflație, adică economia care stă sau chiar scade ușor cu o inflație mare”.

Mihaela Lupu, președintele unei bănci comerciale: ”Toată instabilitatea geopolitică, duce la volatilități mari şi riscuri mai degrabă financiare. Sunt ruperi foarte mari de lanţuri poate mai mult decât în orice perioade anterioare”.

Nu doar România se confruntă cu probleme. Un avertisment vine și de la unul dintre cei mai importanți bancheri la nivel internațional. Potrivit Reuters, directorul general al JP Morgan, Jamie Dimon, a transmis că războiul din Iran ar putea duce la tulburări majore pe piaţa petrolului și a materiilor prime, cu efecte directe asupra inflației și dobânzilor.