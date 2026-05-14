Filiala din orașul Bydgoszcz a Instituției de Asigurări Sociale din Polonia (ZUS) a transmis că este cea mai mare pensie din regiune, scrie Business Insider.

Femeia a lucrat în total 61 de ani și s-a pensionat la vârsta de 81 de ani. De-a lungul întregii sale cariere profesionale, a avut doar două luni de perioade necontributive.

A doua cea mai mare pensie din regiune este primită de o femeie care s-a pensionat la vârsta de 80 de ani și șapte luni Ea a muncit puțin peste 55 de ani, iar acum primește 8.213 euro.

A treia cea mai mare pensie din regiune aparține unui bărbat care s-a pensionat la 73 de ani. Stagiul său de cotizare a fost de aproape 50 de ani și primește 7.510 euro lunar.