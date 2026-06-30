Totodată, a fost aprobată o structură tarifară unitară, aplicabilă în toate sectoarele Bucureştiului.

Potrivit documentului, costurile variază în funcţie de masa vehiculului şi de durata în care acesta rămâne în depozit. Hotărârea a fost votată cu 42 de voturi pentru, 2 împotrivă.

Cât costă recuperarea unei maşini ridicate

Cea mai ieftină variantă pentru ridicarea unui vehicul de până la 5 tone ar urma să coste 1.000 de lei dacă operaţiunea este finalizată în primele 24 de ore de la ridicare. În această sumă intră ridicarea, transportul şi depozitarea, iar primul interval tarifar include şi manipularea la eliberare. Pentru vehiculele de peste 5 tone, tariful standard urcă la 1.240 de lei pentru acelaşi interval de timp.

Documentul pune pe hârtie şi costurile separate ale fiecărei etape. Ridicarea unui vehicul de până la 5 tone este stabilită la 400 de lei, iar pentru cele de peste 5 tone la 540 de lei. Transportul este tarifat cu 300 de lei pentru vehiculele mai uşoare şi cu 400 de lei pentru cele mai grele. Depozitarea în primele 24 de ore costă 300 de lei, iar pentru fiecare zi suplimentară se plătesc 150 de lei.

Regulamentul prevede că eliberarea maşinii se face numai proprietarului, deţinătorului sau utilizatorului legal, pe baza documentelor de identitate şi a actelor care atestă dreptul de proprietate ori folosinţă asupra vehiculului, dar şi după achitarea tarifelor stabilite. În plus, procedura de ridicare trebuie documentată foto-video, iar starea maşinii este consemnată într-o fişă specială întocmită la faţa locului.

Primăria Capitalei susţine că noul sistem are rolul de a uniformiza regulile la nivelul întregului oraş şi de a simplifica intervenţiile în cazurile în care maşinile blochează circulaţia sau ocupă ilegal locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap. Regulamentul se aplică pe întreg teritoriul municipiului Bucureşti, inclusiv în sectoarele 1-6, iar sesizările vor fi centralizate prin Dispeceratul Operativ al Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti.

Actul prevede şi o perioadă maximă de depozitare de 6 luni. Dacă proprietarul nu îşi recuperează vehiculul în acest interval, cazul poate intra pe procedurile prevăzute de lege pentru vehiculele abandonate sau fără stăpân. De asemenea, tarifele vor fi unitare pentru tot Bucureştiul şi nu vor depinde de sectorul în care a fost făcută ridicarea

Ridicarea nu va putea fi efectuată dacă în interiorul maşinii este observată prezenţa unor persoane. În acelaşi timp, operatorul care realizează serviciul va răspunde direct pentru integritatea vehiculului pe durata transportului şi a depozitării, ceea ce introduce o garanţie suplimentară pentru proprietari.

Regulamentul mai prevede şi o listă de vehicule exceptate de la ridicare, printre care se numără maşinile poliţiei, ale pompierilor, ambulanţei şi ale altor structuri de intervenţie aflate în misiune. În aceste cazuri, măsura nu poate fi aplicată.

Regulamentul va intra în vigoare la 60 de zile de la publicare. În acest interval, primăriile de sector vor trebui să îşi adapteze propriile reguli, astfel încât să respecte standardele minime stabilite la nivelul Capitalei.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că ridicarea de maşini în centrul Capitalei va fi făcută de Primăria Generală, iar primele maşini spre care se vor îndrepta angajaţii primăriei sunt cele abandonate.

Aria exactă a zonei centrale este delimitată de arterele mari ale Capitalei, cu menţiunea că zonele cele mai circulate precum Piaţa Unirii, Piaţa Universităţii, Piaţa Romană, Piaţa Victoriei, Centrul Vechi, Calea Victoriei şi Bd. Magheru intră integral în aria PMB.