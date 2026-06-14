30 de șoferi ai companiei de transport deținută de familia lui Cristian Borcea sunt acuzați că ar fi sustras combustibil, într-un mod ingenios, susțin anchetatorii.

Polițiștii din Dâmbovița au descins de dimineață în peste 60 de locuințe din mai multe județe, în special din Dâmbovița, Prahova, Argeș, dar și din Ilfov, Ialomița, Tulcea și Vâlcea. Jumătate dintre proprietăți sunt ale unor șoferi de cisterne, bănuiți de furt de produse petroliere. Anchetatorii nu au ales întâmplator momentul perchezițiilor: în principiu, duminică dimineață pot fi gășiți acasă toți suspecții.

Surse apropiate de anchetă susțin că șoferii de cisternă lucrează pentru o firmă de transport petrolier deținută în acte de mama lui Cristian Borcea.

Sunt bănuiți că ar fi montat rezervoare suplimentare la autospecialele cu care transportau carburanții de la rafinărie în benzinăriile petrom. Rezervoarele improvizate păreau identice cu cele care asigurau funcționarea motoarelor cisternelor. Iar în momentul în care descărcau carburanții în tancurile de depozitare de sub pompele de alimentare, ar fi sustras bezină și motorină.

Corespondent PRO TV: „Șoferii cisternelor, susțin polițiștii din Dâmbovița, ar fi fost filați vreme de patru luni de zile. Așa ar fi fost observați că la fiecare transport de benzină sau motorină ar fi descărcat în rezervoarele lor ascunse de la câteva sute de litri până la o tonă de combustibil”.

Agent de poliție Iasmina-Georgiana Danalache, Purtător de cuvânt al IPJ Dâmbovița: „Cercetările sunt efectuate într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat de produse petroliere existând un prejudiciu de aproximativ 150.000 de lei”.

Acasă la unii dintre suspecți au fost găsite recipiente în care benzina sau motorina furate erau păstrate pentru vânzarea pe piața neagră. Iar afacerea, susțin polițiștii, era profitabilă pentru toată lumea. Clienții ajungeau să plătească aproape jumătate din prețul pieței, doar 6 lei pentru un litru.

Corespondent PRO TV: „Cisternele despre care există bănuiala că ar fi fost folosite pentru furtul de combustibil au fost strânse la grămadă într-o parcare de lângă Petrobrazi, iar polițiștii au început să facă verificări. Practic să dea de urma instalațiilor secrete, tocmai pentru a încerca să probeze acuzațiile de furt calificat”.

Cristian Borcea a recunoscut pentru Știrile PRO TV că el controlează firma de transport care deține cisternele. Omul de afaceri susține că se delimitează categoric de comportamentul șoferilor bănuiți de furt și promite o anchetă disciplinară împotriva lor. Iar cei găsiți vinovați vor fi concediați și obligați să acopereze prejudiciul. Peste 20 de cisterne folosite de suspecți au fost puse sub sechestru de polițiști și vor fi expertizate.

În schimb, compania petrolieră nu oferă deocamdată un punct de vedere în acest caz.