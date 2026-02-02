Indicele paneuropean Stoxx 600 era în scădere cu 0,7% la scurt timp după deschiderea ședinței, cu evoluții mixte la nivel sectorial. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate de sectorul resurselor de bază, unde indicele minier european a coborât cu 3,3% — cea mai mare scădere zilnică din ultimele aproape 10 luni. Acțiunile Glencore și Anglo American au pierdut 4%, respectiv 3,3%.

Toate marile burse europene au deschis, de asemenea, pe minus. Indicii FTSE din Marea Britanie, DAX din Germania și CAC 40 din Franța erau în scădere cu peste 0,5%.

Și acțiunile din sectorul semiconductorilor au fost sub presiune. Gigantul olandez ASML se afla aproape de baza indicelui Stoxx 600, cu un declin de 4%. Be Semiconductor și ASM International au scăzut cu 4%, respectiv 3,7%.

Scăderile abrupte din Europa vin pe fondul unor evoluții similare pe piețele globale.

Argintul, care și-a dublat valoarea în ultimele 12 luni, s-a prăbușit cu aproximativ 30% vineri, marcând cea mai slabă performanță zilnică din 1980. Aurul spot a pierdut luni aproximativ 4,5%, ajungând la 4.648 de dolari pe uncie, iar argintul era în scădere cu 6,5%, la 79 de dolari pe uncie.

Piețele din Asia-Pacific au închis în scădere peste noapte, bursele sud-coreene conducând pierderile, în timp ce investitorii au urmărit evoluția aurului și argintului după declinul sever de vineri. În același timp, contractele futures pe acțiunile americane au scăzut duminică seară, investitorii fiind atenți și la evoluția bitcoinului, după un val de vânzări în weekend.

Bitcoin a coborât sâmbătă sub pragul de 80.000 de dolari pentru prima dată din aprilie, semn că investitorii reduc expunerea la risc după prăbușirea metalelor prețioase.

Atenția Wall Street-ului s-a îndreptat și către Nvidia, pe fondul întrebărilor tot mai frecvente legate de sustenabilitatea boomului inteligenței artificiale. Planurile Nvidia de a investi 100 de miliarde de dolari în OpenAI ar fi fost puse în așteptare, după ce unii directori ai companiei și-au exprimat îndoielile legate de tranzacție, potrivit The Wall Street Journal, care citează surse apropiate situației.

În Europa, investitorii urmăresc luni rezultatele financiare ale Julius Baer Group, în timp ce din zona de date macroeconomice sunt așteptate cifrele privind vânzările cu amănuntul din Germania și vânzările de autoturisme noi din Spania.