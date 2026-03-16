Bursa românească explodează: peste un milion de români investesc. Când este momentul să intri în piață. Interviu cu șeful BVB

Bursa de Valori București traversează una dintre cele mai dinamice perioade din istoria sa. În ultimul an, principalii indici bursieri au înregistrat creșteri spectaculoase, iar capitalizarea companiilor listate a depășit praguri record.

În paralel, tot mai mulți români au început să privească piața de capital ca pe o alternativă reală pentru economii și investiții. Numărul investitorilor individuali a crescut accelerat în ultimii ani, depășind 285.000 de conturi active, iar dacă sunt luate în calcul și investițiile realizate prin fonduri mutuale, peste un milion de români sunt deja prezenți, direct sau indirect, pe piața de capital. Performanța pieței nu este însă rezultatul unui singur factor. Creșterea lichidității, listările de companii noi, interesul investitorilor instituționali și programe precum Fidelis, prin care statul român a atras miliarde de lei de la populație, au contribuit la transformarea bursei într-un mecanism tot mai important de finanțare pentru economie. Într-un interviu acordat pentru ȘtirileProTV, președintele Bursei de Valori București, Radu Hanga, explică ce se află în spatele creșterii spectaculoase a pieței, cât de sustenabilă este această evoluție și dacă momentul actual poate fi unul favorabil pentru cei care se gândesc să înceapă să investească.

Cele mai importante idei din interviu • 2025 a fost unul dintre cei mai buni ani din istoria Bursei de Valori București, cu creșteri record ale indicilor BET și BET-TR. • Capitalizarea totală a companiilor listate a depășit 570 de miliarde de lei, semn al maturizării pieței de capital din România. • Numărul investitorilor individuali a depășit 285.000, de peste cinci ori mai mult decât în 2019. Dacă adăugăm și investițiile prin fonduri mutuale, vorbim de peste un milion de români care sunt prezenți, direct sau indirect, în piața de capital. • Capitalul local devine un factor tot mai important pentru stabilitatea pieței, alături de investitorii instituționali internaționali. • Companiile energetice listate la bursă pot reprezenta o ancoră de stabilitate pentru piața locală, datorită modelelor solide de business și dividendelor consistente.

Mai întâi, câteva cuvinte despre bursă Bursa de Valori București este principala platformă prin care companiile din România pot atrage capital pentru investiții și dezvoltare, iar investitorii pot participa la creșterea economiei reale. Prin intermediul bursei sunt tranzacționate acțiuni, obligațiuni, titluri de stat și alte instrumente financiare. În ultimii ani, piața de capital din România a cunoscut o transformare accelerată. Creșterea numărului de investitori, listările importante și integrarea tot mai mare în fluxurile internaționale de capital au consolidat rolul bursei în economie. Totodată, programe precum Fidelis, prin care statul român emite titluri de stat pentru populație, au adus zeci de mii de investitori noi pe piața de capital. În paralel, dezvoltarea instrumentelor financiare și apariția ETF-urilor au diversificat oportunitățile pentru investitori.

Bursa de Valori București a înregistrat în ultimul an creșteri în medie de peste 50% la nivelul principalilor indici. Care sunt factorii-cheie care au stat la baza acestei evoluții excepționale și cât de sustenabilă este ea pe termen mediu? Radu Hanga, Președintele BVB: ”Dacă punem lucrurile în context, 2025 este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni ani din istoria Bursa de Valori București și poate fi considerat un an de referință pentru piața de capital din România. Tendința pozitivă a continuat și la începutul lui 2026, când indicii au atins noi maxime istorice, înainte ca piețele să intre într-o perioadă de prudență în martie, pe fondul tensiunilor geopolitice. Cred că evoluția foarte bună a pieței din ultimul an poate fi explicată prin câțiva factori structurali. În primul rând, vorbim despre dimensiunea pieței. Capitalizarea tuturor companiilor listate a depășit pentru prima dată pragul de 500 de miliarde de lei, iar în prezent se menține la peste 570 de miliarde de lei. Este un reper important care arată că piața de capital devine tot mai relevantă pentru economia românească. În al doilea rând, menționez baza de investitori, care a crescut constant în ultimii șase ani și a depășit 285.000, de peste cinci ori mai mult decât în 2019. Dacă adăugăm și investițiile prin fonduri mutuale, vorbim de peste un milion de români care sunt prezenți, direct sau indirect, în piața de capital. Această lărgire a bazei de investitori este cea mai importantă fundație pentru dezvoltarea sănătoasă a pieței. Performanța record a indicilor bursieri Performanța indicilor reflectă această evoluție, astfel că în 2025, BET a crescut cu aproximativ 45%, iar BET-TR cu 55%, ambii indici doborând record după record până pe 23 februarie anul curent. Spre deosebire de alte perioade de creștere accelerată, această evoluție vine într-un context de maturizare a pieței și de consolidare a fundamentelor ei. Totodată, lichiditatea pieței confirmă această tendință. Valoarea totală tranzacționată a ajuns, anul trecut, la aproape 44 de miliarde de lei, un nivel record, iar pe piața principală de acțiuni s-au tranzacționat peste 16,7 miliarde de lei, al doilea cel mai bun rezultat din istoria bursei, după anul listării Hidroelectrica. Volumele sunt în creștere și în acest an, în primele două luni și jumătate, fiind realizate tranzacții de aproape 6 miliarde lei. Un alt factor important este activitatea de listare. În 2025 au avut loc 98 de listări de acțiuni și instrumente cu venit fix, iar valoarea totală a finanțărilor atrase prin bursă a ajuns la aproape 6,5 miliarde de euro. IPO-urile Cris-Tim și Electro-Alfa International au evidențiat apetitul investitorilor pentru companii românești solide, prin nivelurile foarte ridicate de suprasubscriere. (N.R. Un IPO este momentul în care o companie privată își vinde pentru prima dată acțiunile publicului și se listează la bursă. Practic, firma devine o companie publică, iar investitorii pot cumpăra acțiuni ale acesteia.) În paralel, programul de titluri de stat Fidelis a continuat să atragă investitori noi. Doar în 2025, românii au investit peste 21 de miliarde de lei în aceste emisiuni, contribuind semnificativ la extinderea bazei de investitori. Vedem, în același timp, și o diversificare a instrumentelor, inclusiv prin lansarea a cinci noi ETF-uri, precum și proiecte de dezvoltare regională, cum este inițiativa Bursa Internațională a Moldovei. (N.R. Un ETF este un fond de investiții listat la bursă, ale cărui unități pot fi cumpărate și vândute la fel ca acțiunile. Practic, atunci când cumperi un ETF, investești într-un portofoliu de mai multe active (acțiuni, obligațiuni, mărfuri etc.), nu într-o singură companie.) Dacă ne uităm la toate aceste evoluții împreună, devine clar că performanța indicilor nu este rezultatul unui singur factor, ci al dezvoltării structurale a pieței de capital din România. Din această perspectivă, sustenabilitatea creșterii depinde de continuarea acestor tendințe, respectiv mai mulți investitori, mai multe companii listate și o utilizare tot mai mare a pieței de capital ca mecanism de finanțare pentru economie. Semnalele pe care le vedem în ultimii ani sunt, în mod clar, în această direcție”.

Pentru românii care privesc cu scepticism piața de capital, ce mesaj transmite această performanță a bursei? Radu Hanga, Președintele BVB: ”Cred că cel mai important mesaj este că piața de capital din România a ajuns la un nivel de maturitate la care poate fi privită ca o componentă normală a economiei și a economiilor personale. Dacă ne uităm la evoluțiile din ultimii ani, vedem câteva lucruri foarte clare, din ce în ce mai mulți români devin investitori, tot mai multe companii folosesc bursa pentru finanțare, programul Fidelis a adus zeci de mii de investitori noi către Bursa de Valori București, mulți dintre ei făcând astfel primul pas către piața de capital. Pentru cei care privesc încă piața cu scepticism, mesajul este, cred, unul simplu, bursa nu este un loc pentru speculații rapide, ci un mecanism prin care economiile pot fi investite pe termen lung în economie. Este un proces care presupune informare, disciplină și răbdare, dar care, în timp, poate contribui atât la creșterea economiilor personale, cât și la dezvoltarea companiilor și a economiei în ansamblu”. În ultimii ani, tot mai mulți români au devenit investitori la bursă. Dacă ar apărea o corecție globală generată de piața energiei sau de tensiuni geopolitice, credeți că investitorii locali ar rămâne în piață sau există riscul unei retrageri rapide de capital? Radu Hanga, Președintele BVB: ”Cred că evoluția bursei din ultimii ani este rezultatul unei combinații între capitalul local și interesul investitorilor instituționali internaționali, iar ambele categorii joacă un rol important în dezvoltarea pieței. În mod tradițional, piețele emergente sunt influențate puternic de fluxurile de capital internațional, iar Bursa de Valori București nu face excepție. Investitorii instituționali străini sunt prezenți în multe dintre companiile mari listate și contribuie semnificativ la lichiditatea pieței. De asemenea, statutul României de piață emergentă în clasificarea FTSE Russell și de Advanced Frontier Market în MSCI a crescut vizibilitatea pieței în rândul marilor administratori de fonduri. (N.R. MSCI este prescurtarea de la Morgan Stanley Capital International și se referă în principal la o companie globală care creează indici bursieri utilizați de investitori pentru a analiza piețele financiare). Capitalul local devine tot mai important pentru stabilitatea bursei În același timp, în ultimii ani vedem o schimbare foarte importantă în ceea ce privește creșterea rapidă a capitalului local. Rolul investitorilor români devine din ce în ce mai important și prezența fondurilor de pensii private și a fondurilor de investiții acționează, de multe ori, ca un buffer și ancoră în perioadele de volatilitate și incertitudine. O bază locală solidă de investitori contribuie la stabilitatea pieței, reduce volatilitatea generată de fluxurile internaționale și creează un ecosistem mai echilibrat. Pe termen lung, cred că dezvoltarea sănătoasă a pieței de capital din România va continua să se bazeze pe acest echilibru între capitalul internațional și capitalul local, iar faptul că vedem tot mai mulți români investind este, probabil, unul dintre cele mai bune semnale pentru viitorul pieței. Pe lângă faptul că tot mai mulți români încep să investească, Statul vine acum cu un mic ajutor. Dacă investiți în acțiuni, obligațiuni sau ETF-uri printr-un broker sau o bancă autorizată, puteți deduce până la 400 de euro pe an din venitul brut, adică suma înainte să plătiți impozitele și contribuțiile. În practică, asta înseamnă că impozitul pe care îl plătiți se va calcula ca și cum ați avea 400 de euro mai puțin venit. De exemplu, dacă salariul brut este de 5.000 de lei și investiți, într-o lună, echivalentul a 400 de euro la bursă, la calculul impozitul pentru cei 5.000 de lei se va scădea suma de circa 2.000. Efectiv, nu veți primi 400 de euro înapoi, ci veți plăti mai puțin impozit, ceea ce face investiția mai ”ieftină” în realitate. Pe termen lung, chiar și această deducere mică poate face diferența, mai ales dacă începeți să investiți constant și să vă construiți un portofoliu la bursă. Este un mod simplu prin care investițiile devin mai accesibile și prin care economiile românilor pot lucra mai eficient pentru viitor.

Dacă actuala volatilitate a petrolului și tensiunile geopolitice se amplifică, cât de pregătită este piața de capital din România pentru un eventual șoc global similar celor din 2020 sau 2022? Radu Hanga, Președintele BVB: ”Dacă ne uităm la ultimii ani, cred că piața de capital din România a trecut deja prin câteva teste importante de reziliență. Am avut pandemia, criza energetică, inflație ridicată și un context geopolitic complicat în regiune, iar în tot acest timp Bursa de Valori București a continuat să funcționeze eficient și să atragă finanțări pentru economie. De fiecare dată când apar șocuri globale, piețele de capital reacționează primele, pentru că ele reflectă în timp real așteptările investitorilor. Dar tocmai această capacitate de ajustare rapidă este una dintre marile forțe ale piețelor. În cazul României, vedem câteva evoluții care ne dau încredere: o bază de investitori în creștere, companii tot mai active în utilizarea pieței de capital pentru finanțare și o integrare tot mai mare în fluxurile internaționale de capital, inclusiv prin statutul de Piață Emergentă acordat de FTSE Russell. (N.R. FTSE Russell este unul dintre cei mai importanți furnizori globali de indici bursieri și analize pentru piețele financiare. Indicii săi sunt folosiți de investitori, fonduri de pensii și ETF-uri pentru a urmări performanța piețelor). Desigur, șocurile economice globale nu pot fi evitate, dar ceea ce contează este capacitatea pieței de a le absorbi și de a se adapta. Iar experiența ultimilor ani arată că piața de capital din România devine din ce în ce mai matură și mai rezilientă. Din această perspectivă, cred că suntem mai bine pregătiți astăzi decât eram în trecut, iar rolul pieței de capital ca mecanism de finanțare și de alocare eficientă a capitalului va deveni și mai important în perioadele de volatilitate economică. România are companii energetice importante listate la bursă, precum cele din petrol și gaze. În contextul fluctuațiilor puternice ale prețului petrolului, credeți că aceste companii pot deveni un factor de stabilitate pentru piața locală sau, dimpotrivă, o sursă suplimentară de volatilitate? Radu Hanga, Președintele BVB: ”Provocările prin care am trecut în ultimii ani ne-au arătat că piața din România este rezilientă. Chiar dacă este „plain vanilla market”, adică nu avem, încă, instrumente financiare foarte sofisticate. Faptul că avem o prezență importantă a companiilor din sectoare solide, precum energie, utilități și financiar, este un avantaj pentru investitori, mai ales în perioade mai tensionate (pandemie, inflație ridicată, război, tensiuni geopolitice). În același timp, multe dintre companiile energetice listate sunt companii mature, cu modele de business solide și cu politici de dividende consistente, ceea ce le face atractive pentru investitorii pe termen lung și le transformă, de multe ori, în ancore de stabilitate pentru piață. Companiile energetice listate pot deveni ancore de stabilitate pentru bursă Este adevărat că sectorul energetic este influențat de evoluția prețurilor la energie sau la petrol. Dar, în practică, investitorii se uită în primul rând la fundamentele companiilor, profitabilitate, capacitatea de a genera cash-flow și dividende, nu doar la volatilitatea de moment a unei materii prime. Faptul că la bursă avem companii energetice importante, precum OMV Petrom, Romgaz sau Hidroelectrica, este, de fapt, un avantaj pentru piața de capital din România. Ele contribuie atât la stabilitatea pieței, cât și la vizibilitatea ei în rândul investitorilor internaționali. Evoluția pieței arată că ne putem baza pe companiile din România și ele se pot baza pe noi. Atunci când investim într-o companie din România, investim într-o afacere pe care o vedem pe stradă, despre care putem afla informații mai multe repede, ușor și în limba noastră, și ai cărei clienți putem fi sau suntem deja. Deci, investim în ceva tangibil, într-un business, nu doar într-un ticker (simbol bursier)”.

Sursa: StirilePROTV