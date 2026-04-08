La momentul redactării acestei știri, toți indicii Bursei de Valori București se aflau pe verde, reflectând un sentiment pozitiv în rândul investitorilor. Sectorul energetic a fost principalul motor al creșterilor, cu evoluții consistente în rândul companiilor listate.

În același timp, lichiditatea pieței a înregistrat o ușoară creștere.

Nuclearelectrica (SNN) s-a remarcat printr-un avans de peste 2,4%, una dintre cele mai puternice aprecieri din piață. De asemenea, acțiunile unor companii importante precum Electrica, Hidroelectrica, Romgaz, Transgaz și OMV Petrom au înregistrat creșteri, contribuind la evoluția favorabilă a bursei.

Bursele europene au deschis şedinţa cu creşteri de până la 5%, după anunţarea armistiţiului între SUA şi Iran

Principalele burse europene au deschis şedinţa de miercuri cu câştiguri de aproximativ 5%, după ce SUA şi Iranul au anunţat o încetare a focului pentru două săptămâni, timp în care Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru transportul maritim, iar părţile vor continua negocierile pentru a obţine o pace durabilă, transmite EFE

La debutul tranzacţiilor, bursa de la Frankfurt a înregistrat cea mai mare creştere, cu un avans de 5,34%; urmată de cea de la Madrid, cu 5%; Milano cu 4,40%; Londra cu 3,15%; şi Paris cu 1,31%.

Indicele Euro Stoxx 50, care urmăreşte cele mai mari companii din Europa după capitalizarea de piaţă, a câştigat 4,79%.

De asemenea, acţiunile marilor companii aeriene europene au înregistrat şi ele creşteri semnificative. La Paris, în jurul orei 7:50 GMT, acţiunile Air France au crescut cu 13,85%. La Frankfurt, acţiunile Lufthansa au crescut cu 11,54%, în timp ce acţiunile easyJet şi Wizz Air au crescut cu 11,17%, respectiv 13,74% la Londra.

În Asia, pieţele bursiere au închis astăzi în creştere: indicele Nikkei din Tokyo a crescut cu 5,39%; Indicele Kospi din Seul a urcat cu 6,87%; indicele de referinţă din Shanghai a câştigat 2,69%; indicele din Shenzhen a avansat cu 4,79%; iar indicele Hang Seng din Hong Kong, tranzacţionat pentru prima dată în această săptămână, a crescut cu 2,80% înainte de închidere.

Gazele naturale s-au ieftinit cu 20% în Europa, după anunţarea armistiţiului cu Iranul

Preţul gazelor naturale înregistra miercuri dimineaţa o scădere puternică în Europa, după ce Washingtonul şi Teheranul au anunţat o încetare a focului pentru două săptămâni, transmite AFP.

La scurt timp după debutul tranzacţiilor la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în scădere cu 19,24%, până la 43 de euro pentru un megawatt-oră (MWh), după ce anterior au înregistrat o scădere de peste 20%, până la 42,5 euro pentru un MWh.

Graţie acestor scăderi, preţul gazelor se apropie de nivelul de 31,6 euro pentru un MWh, care se înregistra pe 27 februarie, cu o zi înainte ca Statele Unite şi Israelul să înceapă războiul împotriva Iranului. În această perioadă, preţul gazelor a crescut vertiginos, ajungând până la 72 de euro.

Petrolul scade sub 100 de dolari

Cotaţia barilului de petrol a scăzut miercuri dimineaţa cu peste 15%, după ce marţi noaptea Washingtonul şi Teheranul au anunţat o încetare a focului pentru două săptămâni, spre marea uşurare a pieţelor bursiere asiatice, care au crescut la unison, transmite AFP.

În jurul orei 05:00 GMT, preţul ţiţeiului West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în mai, referinţa americană, era în scădere cu 14,53%, la 96,54 dolari per baril. Preţul ţiţeiului Brent din Marea Nordului pentru livrare în iunie, referinţa globală, s-a prăbuşit cu 13,13%, până la 94,92 dolari per baril. În ambele cazuri, s-a revenit sub pragul simbolic de 100 de dolari, pe o piaţă uşurată de perspectiva unui armistiţiu în Iran.

"Sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacurile împotriva Iranului timp de două săptămâni", a declarat preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social cu puţin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului său.

La rândul său, Teheranul a anunţat negocieri cu partea americană pentru a pune capăt războiului începând de vineri pentru două săptămâni, fiind de acord să redeschidă Strâmtoarea Ormuz dacă atacurile israeliano-americane încetează. În mod normal, aproximativ o cincime din ţiţeiul mondial trece prin această cale navigabilă strategică.

"După o perioadă de tensiune ridicată pe pieţe, reacţia imediată este de înţeles: încetarea focului, şi în special redeschiderea parţială a Strâmtorii Ormuz, elimină principalul risc pe termen scurt legat de petrol şi aduce o uşurare semnificativă pentru activele riscante", observă Charu Chanana, analist la Saxo Markets.

"Odată ce Casa Albă a dat înapoi şi a înlocuit escaladarea iminentă cu o încetare condiţionată a focului timp de două săptămâni, piaţa petrolului începe să funcţioneze mai lin şi într-un mod mai echilibrat, odată cu evaporarea primei de risc" din ultimele zile, apreciază Stephen Innes de la SPI Asset Management.