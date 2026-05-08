Potrivit unui comunicat al Executivului, decizia a fost luată în condiţiile în care compania derulează în 2026 cel mai mare program de investiţii din istoria societăţii, de aproximativ 5,6 miliarde lei.

Între proiectele derulate de SNGN Romgaz SA este Neptun Deep, finalizarea centralei Iernut şi acordul de principiu cu Azomureş privind preluarea activităţii operaţionale a producătorului de îngrăşăminte chimice, precizează sursa citată.

"Decizia de majorare a salariilor angajaţilor Romgaz cu 6,5% a fost luată printr-un Memorandum adoptat în şedinţa de astăzi a Guvernului şi are în vedere rolul strategic al Romgaz în asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale a României şi contribuţia sa la stabilitatea pieţei de gaze naturale la nivel naţional. În acest context, nevoia de menţinere a stabilităţii şi motivării resursei umane reprezintă o condiţie esenţială pentru realizarea obiectivelor operaţionale şi investiţionale asumate de companie", conform comunicatului.

Măsura are un caracter prudent şi justificat, fiind orientată către reducerea riscului de migrare a personalului calificat către companii concurente, într-un context de presiune crescută pe piaţa forţei de muncă specializate, subliniază Guvernul.