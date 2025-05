Marcel Boloș: Sub nicio formă nu se pune problema incapacităţii de plată şi altor lucruri care s-au vehiculat

Ministrul interimar al investiţiilor şi proiectelor europene, Marcel Boloş, a declarat miercuri că "sub nicio formă nu se pune problema incapacităţii de plată şi altor lucruri care s-au vehiculat" în România.

Ministrul interimat a subliniat că speră ca măsurile pe care le au în vedere autorităţile de la Bucureşti "în privinţa fondurilor europene, în privinţa fiscalităţii" şi a reformelor angajate să tempereze situaţia din acest moment.

El a răspuns astfel, întrebat în calitate de specialist, dacă, în opinia sa, "un euro va ajunge la 5,5 lei până pe 18 mai".

"Eu sper din tot sufletul ca aceste măsuri pe care le vom lua în continuare, în privinţa fondurilor europene, în privinţa fiscalităţii, în privinţa reformelor la care ne-am angajat, să tempereze situaţia de pe moment şi sub nicio formă nu se pune problema incapacităţii de plată şi altor lucruri care s-au vehiculat. România este o ţară care are acum nevoie de stabilitate financiară şi de continuare a drumului pro-european. Cred că este cel mai important dintre toate, astfel încât pieţele financiare, investitorii şi ceilalţi indicatori macroeconomici ai României să nu fie scăpaţi de sub control", a afirmat Boloş.

Ministrul interimar al investiţiilor şi proiectelor europene a făcut declaraţiile după discuţiile de lucru purtate, miercuri, la Palatul Victoria, cu premierul interimar, Cătălin Predoiu.

