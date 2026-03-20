Premierul a transmis că la întâlnire au participat miniștri Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai ANAF, ai Consiliului Concurenței și ai ANAP, despre situația pieței carburanților din România, în contextul extrem de complicat al conflictului din Orientul Mijlociu.

Pe piețele internaționale a avut loc o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România, arată Bolojan.

Întâlnirea are loc după 21 de zile de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în condițiile în care șoferii plătesc deja cu peste un leu în plus pe litru, atât la motorină, cât și la benzină. Motorina standard a trecut de 9 lei și jumătate, iar benzina se apropie de 9 lei.

Joi, Guvernul a aprobat continuarea schemei de ajutor prin care fermierii primesc înapoi o parte din acciza plătită la motorină – o schemă de ajutor de stat în valoare de 620 de milioane de lei. Vorbim de un sprijin de 2,7 lei pe litru.

„Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni”, a scris premierul.

Acesta a mai adăugat că o nouă întâlnire pe tema prețului la pompă ar urma să aibă loc în zilele următoare, subliniind că „nu sunt decizii ușor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acționăm sunt multiple, în condițiile în care nu putem controla prețul la care țițeiul intră pe piață, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate. O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului”.

„Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri. Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm și asta vom livra”, și-a încheiat premierul mesajul.