BNR desființează ”taxa pe lăcomie” dată de Guvern: ”bombă, trăsnaie, aiureală”

Inquam Photos / Octav Ganea

"O bombă, o trăsnaie, o aiureală" - cu aceste cuvinte a caracterizat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, ordonanţa de urgenţă care impune taxe băncilor, dată la finalul anului, dar şi afirmaţiile ministrului de Finanţe din ultima perioadă.

Şeful BNR a declarat că s-au generat riscuri pentru inflaţia de anul acesta, lăsând de înţeles că se aşteaptă la scumpiri.

Guvernatorul spune că a aflat din presă despre ordonanţa prin care Guvernul a taxat băncile - numită și ”taxa pe lăcomie” - , iar Guvernul ar fi cerut un punct de vedere cu doar o zi înainte să o adopte, fără să mai aştepte şi opinia Băncii Centrale.

Mugur Isărescu: "La sfârşit de an, în prag de Crăciun, să vii cu o bombă din asta... greu de înţeles mai întâi. Nu? Deci, cred că aceasta este principala nemulţumire şi eu cred că domnul ministru de Finanţe va discuta cu industria în sfârşit, să discute în clar cu ei. Au şi nelămuriri, cum se aplică. Ne-a luat şi pe noi prin surprindere trăsnaia."

În raportul trimis de BNR celor de la Finanţe, calculele arată un impact de 3,4 miliarde de lei al taxei pe active impusă de Guvern. În scenariul cel mai negru, nicio bancă nu ar face profit anul acesta.

Ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici a declarat, potrivit Agerpres, că are de gând să-l cheme pe guvernator la minister ca să explice de ce le cere băncilor să nu scadă ROBOR-ul. Isărescu spune că e o "aiureală".

Mugur Isărescu: "Întrebaţi-l pe dânsul ce a vrut să spună, nu ştiu ce a vrut să spună. Dar aici pot să fac un comentariu. Ce presiuni? Păi ăsta e instrumentul nostru, noi nu facem presiuni. Dacă apare vreo problemă mişcăm dobânda în sus şi-n jos cum am făcut-o. Ce, ne jucăm cu asta? E principalul instrument de politică monetară. Deci asta e o aiureală că am făcut noi presiuni."

Indicele ROBOR este stabilit în fiecare zi, ca medie a dobânzilor la care băncile se împrumută între ele pe piaţă. Ordonanţa are raţiuni electorale, a lăsat de înţeles şeful BNR.

Mugur Isărescu: "Să zicem că este an electoral. Chiar eu am fost premier într-un an electoral şi nu poate nimeni să-mi reproşeze că sunt "din-afarist", că nu înţeleg ce înseamnă un an electoral sau ce înseamnă o constrângere politică, deci înţeleg acest lucru."

Ordonanţa Guvernului, prin care au fost taxate băncile, companiile din energie şi cele din telecomunicaţii, ar putea provoca scumpiri, fiind considerată de BNR un risc pentru creşterea preţurilor.

