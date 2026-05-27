Șofer surprins circulând pe contrasens pe A1, între Deva-Sebeș. I s-ar fi făcut rău când a aflat ce sancțiune a primit

Un bărbat de 62 de ani, din Sebeş, a rămas fără permis şi a fost amendat cu 4.050 de lei, după ce a condus un autoturism pe sens opus, pe direcţia Deva-Sebeş, pe Autostrada A1.

Aura Trif

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, AGERPRES, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, poliţiştii Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea-Deva au intervenit, marţi, pentru oprirea unui autoturism care circula pe autostrada A1, pe sens opus.

"În jurul orei 14:15, în timp ce desfăşura activităţi de patrulare şi control al traficului rutier, pe sensul de mers Sebeş-Deva, în zona kilometrului 312, echipajul de poliţie a observat că, pe direcţia Deva-Sebeş, se deplasa un autoturism, în sensul opus direcţiei de deplasare. Pentru prevenirea producerii unui eveniment rutier, poliţistul a oprit autospeciala de poliţie pe banda de urgenţă, având în funcţiune semnalele luminoase şi acustice, ulterior fiind dispuse măsuri pentru oprirea traficului rutier, în condiţii de siguranţă, şi scoaterea autoturismului în afara părţii carosabile", se menţionează în comunicat.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că cel care a condus autoturismul este un bărbat de 62 de ani, din municipiul Sebeş.

Ce sancțiune a primit șoferul

Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 4.050 de lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce autovehicule, pentru o perioadă de 120 de zile.

"Ulterior aplicării sancţiunii, bărbatul a acuzat o stare de rău, motiv pentru care poliţistul a solicitat sprijinul unui echipaj medical. Acesta a fost preluat de echipajul medical sosit la faţa locului şi a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", se mai arată în comunicat.

Poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să respecte regulile de circulaţie şi semnalizarea rutieră. 

Sursa: Agerpres

Etichete: autostrada, contrasens, amendă, autostrada a1,

