Șofer surprins circulând pe contrasens pe A1, între Deva-Sebeș. I s-ar fi făcut rău când a aflat ce sancțiune a primit

Ulterior aplicării sancţiunii, bărbatul a acuzat o stare de rău, motiv pentru care poliţistul care l-a oprit a solicitat sprijinul unui echipaj medical.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, AGERPRES, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, poliţiştii Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea-Deva au intervenit, marţi, pentru oprirea unui autoturism care circula pe autostrada A1, pe sens opus.

"În jurul orei 14:15, în timp ce desfăşura activităţi de patrulare şi control al traficului rutier, pe sensul de mers Sebeş-Deva, în zona kilometrului 312, echipajul de poliţie a observat că, pe direcţia Deva-Sebeş, se deplasa un autoturism, în sensul opus direcţiei de deplasare. Pentru prevenirea producerii unui eveniment rutier, poliţistul a oprit autospeciala de poliţie pe banda de urgenţă, având în funcţiune semnalele luminoase şi acustice, ulterior fiind dispuse măsuri pentru oprirea traficului rutier, în condiţii de siguranţă, şi scoaterea autoturismului în afara părţii carosabile", se menţionează în comunicat.