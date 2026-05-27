Raportul a fost lansat de inițiativa „România Imună”, în cadrul summitului european „Rapid Response – Summitul European pentru Consolidarea Rezilienței la Dezinformare”, organizat sub Înaltul Patronaj al președintelui României.

Evenimentul a avut loc în prezența președintelui Nicușor Dan și a reunit experți internaționali, practicieni OSINT, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile și lideri instituționali.

Potrivit unui comunicat de presă, analiza privind dezinformarea din rețelele sociale din România a fost realizată de OPSCII, descris drept „institut de cercetare furnizor specializat al Comisiei Europene pentru detectarea rapidă a manipulării”.

Președintele Nicușor Dan: „Dezinformarea este coordonată”

În discursul său, președintele României a vorbit despre impactul pe care manipularea informațională îl are asupra încrederii din societate și despre nevoia unui răspuns rapid din partea instituțiilor.

„Există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți. Și dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere din interiorul unei societăți. Nu mai vorbim de o succesiune de operații ad hoc. Astăzi, dezinformarea este coordonată, este pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie. De aceea, răspunsul la ea trebuie să fie la fel de coordonat”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a spus că instituțiile trebuie să comunice mai eficient și să răspundă mai rapid în fața campaniilor de manipulare online.

„Instituțiile trebuie să comunice activ și să fie capabile să răspundă în ritmul în care diferite segmente ale publicului se așteaptă să primească un răspuns. Trebuie să ne concentrăm pe factorul educațional în zona de educație media și digitală, pentru că e o chestiune chiar de securitate națională”, a afirmat președintele.

Ce arată analiza despre TikTok și dezinformare

Raportul prezentat în cadrul summit-ului susține că fenomenul manipulării online este concentrat într-un număr redus de surse și conturi, care reușesc însă să domine spațiul digital.

Potrivit concluziilor studiului:

76% din engagementul tuturor narativelor de dezinformare de pe TikTok este generat de doar 10 conturi;

1 din 6 influenceri și 1 din 8 surse oficiale sau media răspândesc în mod repetat dezinformare;

20% dintre cele mai performante postări reprezintă atacuri coordonate;

toate campaniile de manipulare identificate în 2026 au fost grupate în șase mari categorii narative, cea mai dominantă fiind propaganda „anti-occidentală”.

”Pe TikTok, printre primele 50 de postări va vedea 9 postări de dezinformare”

Autorii raportului susțin că, în prezent, un utilizator român care folosește TikTok vede frecvent conținut manipulator.

„Dacă un utilizator român derulează astăzi TikTok, printre primele 50 de postări va vedea 9 postări de dezinformare și nici măcar o singură postare provenită dintr-o sursă oficială”, se arată în analiză.

În același timp, raportul susține că instituțiile publice și organizațiile media au un impact mai mare atunci când publică informații, însă nu reușesc să ajungă suficient la public.

„Instituțiile oficiale și organizațiile media sunt de cinci ori mai eficiente per postare, însă rămân aproape invizibile la scară largă”, arată documentul.

„România se află în prima linie a războiului informațional”

Reprezentanții OPSCII spun că România se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea campaniilor de manipulare online.

„România se află în prima linie a războiului informațional din Europa. Aducem în acest proiect expertiza tehnologică dezvoltată pentru Comisia Europeană și metodele de consolidare a capacităților implementate în Franța, pentru a proteja integritatea informațională, absolut vitală pentru democrațiile noastre”, a declarat Jordan Ricker, COO al opscii.ai.

Raportul mai arată că atacurile de dezinformare nu vizează doar zona politică, ci și economia.

Potrivit analizei, companii din domenii precum farma, agricultură, energie, retail, automotive, industrii extractive sau sectorul non-profit sunt ținte frecvente ale campaniilor de manipulare, iar companiile străine sunt „în mod special țintite”.

Inițiatorii proiectului spun că educația reduce impactul manipulării

Inițiativa România Imună susține că a derulat deja campanii pilot de educare și „imunizare” împotriva dezinformării, iar rezultatele arată o reducere a interacțiunilor cu conținut manipulator.

„Persoanele expuse suficient la mecanisme de imunizare au vizualizat de două ori mai puțin conținut manipulator și au distribuit de până la patru ori mai puțin conținut dezinformator pe aceeași temă”, a declarat George Leca, președintele România Imună.

Potrivit comunicatului, doar 20% dintre persoanele expuse campaniilor de educare au mai interacționat ulterior cu conținut de dezinformare pe aceeași temă, comparativ cu 55% în grupul de control.

Organizația a anunțat și dezvoltarea unor modele predictive care ar putea anticipa răspândirea unor narative de propagandă în lunile următoare.

Costul economic al dezinformării

Datele prezentate în cadrul summitului estimează că impactul economic al dezinformării pentru România ajunge la aproximativ un miliard de euro anual, pentru anul 2025.

Potrivit OPSCII, la nivel global, costul dezinformării este estimat la aproximativ 420 de miliarde de dolari, conform unui alt studiu realizat de Sopra Steria.

Inițiatorii proiectului spun că summitul de la Cotroceni a avut rolul de a crea un cadru comun între societatea civilă și instituții pentru dezvoltarea unor mecanisme de combatere a manipulării informaționale și a amenințărilor hibride.