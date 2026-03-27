În Mamaia, de exemplu, nu s-a semnat niciun contract de vânzare în 2026. Platformele imobiliare confirmă și ele tendința.

Sute de apartamente de pe litoral din ansambluri rezidențiale abia ridicate sunt scoase la vânzare. Însă, în Mamaia, de pildă, nu s-a înregistrat nicio vânzare în 2026. Anul trecut până în martie erau vândute 400 de apartamente, iar cu doi ani – 1400. În Eforie Nord au fost semnate anul acesta 16 tranzacții, iar în Neptun și Olimp doar 3.

Cristian Stroe, dezvoltator imobiliar: Omul este mult mai atent în momentul în care cumpără. E și războiul din Iran, care influențează decizia cumpărătorului, scumpirile la pompă.

Cât costă în 2026 metrul pătrat în Mamaia

În Mamaia Nord metrul pătrat ajunge la 2.500 până la 3.000 de euro. Un apartament de 100 de metri pătrați, care costa în urmă cu 3 ani 120 de mii de euro, se vinde acum chiar și cu 300 de mii de euro. O garsonieră de 40 de metri pătrați se vinde cu peste 100 de mii de euro.

Ioana Mircioiu, agent imobiliar: Prețurile încep de la 108.000 de euro plus TVA. Apartamentele sunt scoase la vânzare încă de anul trecut.

În urmă cu doi ani un apartament pe litoral se vindea într-o lună-două.

Florin Mihalcea, expert imobiliar: Estimăm că se va accentua acest blocaj atâta timp cât prețurile la materialele de construcție rămân ridicate. Din această cauză se blochează multe tranzacții, băncile nu mai dau credite la fel de ușor, iar piața încetinește.

Scăderea semnificativă a tranzacțiilor e confirmată și de platformele online.

Monica Dudău, reprezentant platformă online: Vorbim despre o perioadă de așteptare într-un context de incertitudine economică. Mulți potențiali clienți sunt mai prudenți și nu sunt încă siguri ce vor să facă mai departe. Oamenii cercetează, compară, fac research-uri, dar nu fac pasul final.

În sudul litoralului, la Neptun sau Olimp, un apartament cu două camere se vinde cu 140 de mii de euro, iar unul cu trei camere poate să coste și 200 de mii de euro.