Asociaţia avertizează Concurenţa că băncile vor utiliza toate căile legale de atac pentru a anula decizia „abuzivă, nefondată şi injustă a Consiliului Concurenţei care afectează pe nedrept reputaţia industriei bancare”.

ARB trage şi un semnal de alarmă cu privire la faptul că o astfel de decizie afectează grav economia românească, ţara noastră fiind practic scoasă de pe radarul investitorilor în zona financiar bancară.

„ARB respinge ferm acuzaţiile Consiliului Concurenţei. Clienţii băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigaţi prin inducerea de speranţe false. Asistăm din nou sideraţi la o decizie abuzivă şi injustă care îndepărtează investitorii. Băncile nu sunt vinovate şi vor utiliza toate căile legale de atac pentru a anula decizia abuzivă, nefondată şi injustă a Consiliului Concurenţei care afectează pe nedrept reputaţia industriei bancare”, se arată într-un comunicat al ARB.

În acelaşi timp, ARB solicită public Consiliului Concurenţei să ofere explicaţii concrete faţă de modul în care a fost stabilită vinovăţia celor zece bănci, dar şi legat de comunicarea publică care provoacă „confuzie şi aşteptări nerealiste”.

Concret, ARB cere Concurenţei să clarfice o serie de aspecte, cum ar fi specificarea reglementărilor încălcate.

”În vederea clarificării aspectelor de fond ce fac obiectul acestei decizii, solicităm prezentarea elementelor de reglementare şi de conduită concurenţială ce au fost încălcate, cu precizarea şi a mecanismelor prin care s-a produs distorsionarea pieţei. Banca Naţională a României are rol de organizator, de reglementator şi supraveghetor privind modul de funcţionare a pieţei monetare, conform Normei 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare. În condiţiile în care Banca Naţională a României are la dispoziţie Regulamentul Uniunii Europene nr. 596/2014 pentru prevenirea abuzului de piaţă legat de manipularea indicilor de referinţă, considerăm că este necesară menţionarea prevederilor concrete care se pretinde că au fost încălcate”, se precizează în comunicat.

ARB cere explicaţii şi referitor la „încălcarea autonomiei instituţionale a BNR”. ROBOR are rol principal în transmisia politicii monetare, influenţează funcţionarea pieţei monetare şi stabilitatea financiară. „Orice intervenţie externă care reduce capacitatea Băncii Naţionale a României de a asigura un cadru funcţional al pieţei monetare poate fi interpretată ca afectând autonomia instituţională în îndeplinirea mandatului”, susţin reprezentanţii ARB.

De asemenea, ARB vrea lămuriri şi legat de discuţiile concrete considerate “incriminatoare” – „Condiţiile şi reglementările pe care trebuie să le respecte participanţii la piaţă sunt extrem de riguroase astfel că se impune clarificarea acuzelor legate de discuţiile concrete invocate între reprezentanţii băncilor. Această orchestrare bazată pe dezinformare publică aruncă o anatemă asupra sistemului bancar, iar fără prezentarea de probe concludente, pare a fi mai degrabă o decizie dictată!”

Asociaţia Română a Băncilor mai precizează că va susţine toate demersurile interne şi internaţionale în care se poate implica pentru a demonstra că băncile nu au manipulat ROBOR.

„Considerăm că această decizie fără precedent la adresa unei părţi din infrastructura critică naţională reprezintă un abuz excesiv şi repetitiv construit pe o interpretare contestabilă a unor mecanisme esenţiale de funcţionare ale sectorului bancar, un sector de importanţă critică pentru finanţarea economiei şi pentru stabilitatea financiară. Prin această decizie, România a fost scoasă de pe radarul investitorilor în zona financiar bancară şi riscă să fie depunctată din cauza acestor derapaje. Implicaţiile directe şi colaterale ale unei asemenea decizii nu privesc exclusiv sistemul bancar şi reputaţia acestuia, ci afectează stabilitatea financiară, asigurarea finanţării statului român şi economia ca un întreg”, avertizează ARB.

Reprezentanţii asociaţiei atrag atenţia că simplificările excesive, concluziile forţate şi comunicarea cu tentă populistă utilizate pentru promovarea acestui subiect nu servesc interesului public, ci riscă să distorsioneze grav percepţia asupra funcţionării pieţei bancare şi reputaţiei.

„Clienţii băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigaţi să declanşeze procese colective pentru a recupera sume, dar băncile beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi instanţa nu s-a pronunţat printr-o hotărâre definitive”, se arată în document.

ARB mai menţionează şi faptul că ceea ce se întâmplă acum nu este o premieră, pentru că nu este pentru prima dată în ultimii ani când sectorul bancar este supus acuzelor puternic mediatizate ale unei autorităţi. În cazul legat de modul de calcul al ratelor bancare, de exemplu, mai multe măsuri şi sancţiuni aplicate instituţiilor bancare de ANPC au fost contestate şi infirmate ulterior de instanţele de judecată.

„Sectorul bancar din România funcţionează într-un cadru strict reglementat, supravegheat şi conformat. Considerăm că orice poziţie a autorităţilor trebuie să fie caracterizată de maxim profesionalism, echilibru şi responsabilitate. Sistemul bancar din România rămâne angajat ferm faţă de principiile concurenţei loiale, corectitudinii, transparenţei şi respectării reglementărilor în vigoare. Sectorul bancar din România este unul dintre pilonii dezvoltării societăţii româneşti, având un rol critic în susţinerea creşterii gradului de bunăstare al populaţiei, dezvoltarea mediului de afaceri şi buna funcţionare a statului roman”, precizează reprezentanţii ARB.