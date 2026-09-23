Campania de vaccinare a animalelor ar urma să înceapă cel târziu la 1 octombrie, transmit autoritățile. Potrivit ANSVSA, Planul respectă toate rigorile de formă şi conţinut impuse de Regulamentul (UE) nr. 361/2022. Acesta este rezultatul consultărilor prealabile şi al recomandărilor formulate de experţii europeni din cadrul EuVET, motiv pentru care este considerat aprobat (punerea sa în aplicare nu necesită un vot sau o aprobare formală din partea Comisiei Europene), notează News.ro.

Etapele oficiale s-au derulat conform următorului calendar:

14-17 septembrie: Forma finală a Planului de Acţiune şi solicitarea de doze vaccinale a fost agreată cu Comisia Europeană, în cadrul întâlnirii şefilor serviciilor veterinare din UE, desfăşurată în Irlanda.

17 septembrie: Informarea oficială a tuturor celorlalte state membre a fost realizată în şedinţa Comitetului permanent pentru plante, animale, alimente şi furaje (SCoPAFF).

21 septembrie: ANSVSA a transmis oficial către Comisia Europeană solicitarea de susţinere cu un număr cât mai mare de doze vaccinale din cadrul Băncii Europene de Vaccinuri.

„Campania de vaccinare este previzionată să demareze cel târziu la data de 1 octombrie 2026, imediat ce vor fi primite dozele de la Banca Europeană. În paralel, ANSVSA urgentează procedurile administrative pentru achiziţia restului de doze necesare. Se vor vaccina toate animalele, conform prospectului produsului vaccinal, respectiv pentru Pesta Micilor Rumegătoare (PMR) - se va vaccina exclusiv în judeţele Constanţa şi Tulcea (arealul de risc din Dobrogea) şi pentru Variola Ovină şi Caprină (VOC) se va vaccina la nivelul întregii ţări”, a precizat ANSVSA.

Condițiile în care se reiau exporturile

Reprezentanţii instituţiei au subliniat că ducerea la îndeplinire a acestui Plan reprezintă condiţia de care depinde reluarea şi stabilitatea exporturilor de animale.

Măsurile diferenţiază clar trasabilitatea animalelor vii de regimul produselor procesate:

Carne şi produse procesate: Planul nu afectează schimburile comerciale cu carne (carcase), lapte şi produse lactate din zonele libere. Unităţile de abatorizare şi procesare îşi desfăşoară activitatea fără restricţii.

Animale vii către state terţe: Deşi Regulamentul Delegat (UE) 2022/361 impune condiţii severe în interiorul Pieţei Unice, ANSVSA a utilizat pârghiile diplomatice pentru a securiza acordurile bilaterale cu 6 pieţe terţe majore: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel şi Libia. Deoarece aceste state nu sunt condiţionate de normele interne de tranzit terestru ale UE, exporturile de animale vii, după implementarea planului de vaccinare, se vor putea relua prin coridoare logistice maritime şi aeriene directe.

„Eficienţa acestui plan tehnic şi respectarea calendarului de ridicare a restricţiilor depind critic de disciplina operatorilor economici din teritoriu. Singurul factor care poate periclita calendarul îl reprezintă mişcările clandestine de animale şi comerţul ilegal”, a transmis ANSVSA.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, afirma, vineri, că aprobarea Planului de Acţiune al României pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine, este „o decizie extrem de importantă, pentru că reprezintă primul pas necesar către reluarea comerţului internaţional în acest sector”. El preciza că eforturile diplomatice vor continua, pentru adoptarea următoarelor decizii necesare şi cerea ANSVSA să implementeze într-un mod profesionist Planul.