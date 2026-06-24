Sute de echipamente electronice, care funcționau non-stop pentru a produce bani virtuali, ar fi consumat în nouă luni electricitate cât mii de locuințe, iar factura ar fi rămas neachitată.

Inspectorii ANAF încearcă să afle câți bani reali au câștigat proprietarii.

În hala de la marginea orașului Satu Mare, cu pereți scorojiți și ferestre sparte, inspectorii ANAF au descoperit o "fermă" clandestină de criptomonede.

Peste 400 de echipamente performante de procesare, răcire și instalații specializate și mii de metri de cabluri, toate evaluate la 400.000 de euro, funcționau non-stop, pentru a face bani.

Cosmin Deac, șef serviciu antifraudă Oradea: ”Activitatea desfășurată era clandestină, nedeclarată la organul fiscal teritorial. Din verificările efectuate până acum a reieșit că moneda vizată era bitcoin.”

Sebastian Cochinescu, antreprenor IT: ”A mina înseamnă a rezolva niște ecuații matematice. Atunci când le rezolvi sunt răsplătite cu, să-i spunem, o monedă digitală. Se vând acele monede digitale. În perioada respectivă despre care se vorbește în comunicat era un 120.000 bitcoin, ceva de genul ăsta de dolari, acum fiind undeva la 60. Atunci, cumva renta prețul dat pe suma dată pe echipamente plus curent electric, presupunând că-l plătesc, că-l achită, cumva renta.”

Potrivit unor surse din ancheta antifraudă, două firme înregistrate în judetul Constanța au închiriat spațiul de la proprietarul din Satu Mare.

Totul a ieșit la iveală după o acțiune de monitorizare care viza depozitele din oraș. Ulterior, s-a descoperit și că factura la electricitate era uriașă.

Potrivit ANAF, consumul de electricitate este estimat la 7 milioane de lei, pentru 9 luni, din august 2025 până în aprilie 2026.

La un calcul estimativ, dacă luăm un calcul două variante de consum mediu pe locuință - de 250 și 150 kWh pe lună, reiese că ferma de criptomonede folosea electricitate cât pentru un sat întreg sau un cartier de oraș - undeva la 3.000 sau chiar 5.000 de locuințe obișnuite.

Anca Tamaș, avocată: ”Minarea de monede nu este o activitate nelegală în România, însă pentru ca aceasta să funcționeze în mod legal ar trebui să fie prevăzută o formă de organizare, să aibă evidențe contabile, să își declare veniturile și să își plătească obligațiile fiscale.”

Inspectorii ANAF încearcă să afle câți bani au câștigat proprietarii fermei descoperite în Satu Mare și mai ales ce taxe și impozite ar fi trebuit să plătească la stat.

Cei de la ANAF bănuiesc ca e un caz de evaziune fiscală, iar dacă suspiciunile lor se va conforma, pe fir vor intra procurorii.