Amărăciunea guvernatorului Mugur Isărescu: ”Observ cu durere, ca român”

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR) a precizat că toate serviciile publice sunt subfinanţate şi că există evaziune atunci când sunt atâtea excepţii fiscale.

Isărescu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că anul trecut inflaţia a fost mai mare decât cea prevăzută în construcţia bugetară, iar veniturile au fost mai mari.

“Anul trecut, inflaţia a fost mai mare decât cea prevăzută în construcţia bugetară. La o inflaţie mai mare, bineînţeles că veniturile au fost mai mari. În anul acesta, chiar dacă nu a scăzut suficient, inflaţia nu mai este atât de mare.

Anul trecut s-a gândit pe un buget cu o inflaţie mai mică, a fost de 16%, au avut venituri mai mari. Deci noutatea este că în acest an inflaţia se apropie de ceea ce am ţintit şi nu mai au venituri în plus. Asta este un lucru”, a explicat guvernatorul BNR.

”Cum să faci stat european cu 27% venituri din PIB?”

El a completat că toate serviciile publice sunt subfinanţate.

“Un al doilea element este, după părerea mea, este această iluzie cu statul minimal. Românii vor stat minimal. Nu vor stat minimal, vor impozite mai mici ca în orice ţară. Ce firmă, ce persoană fizică vrea impozite mari? Românii vor un stat ca afară, cu autostrăzi, cu educaţie, cu spitale şi aşa mai departe.

Acestea sunt servicii publice sau activităţi publice care sunt costisitoare. Tot timpul au fost subevaluate. Observ cu durere, ca român, discuţia continuă cu statul minimal, cum să faci stat european cu 27% venituri din PIB? Trebuie să ne revenim.

Dacă nu ne revenim, o să vină o corecţie de piaţă şi o să ne arunce o găleată de apă rece în cap, poate ne vom reveni. Nu ai cum să faci. Uitaţi-vă la toate serviciile publice, toate sunt subfinanţate. E diferenţă mare. Vezi că ai numai 27% din PIB, vorbeşte într-una că nu se încasează cum trebuie”, a mai transmis Isărescu.

”Când ai atâtea excepții fiscale, cum să nu existe evaziune?”

El a reamintit că aceeaşi discuţie era şi în urmă cu 23 de ani, când era premier.

“Eram premier şi era aceeaşi discuţie. Sunt 23 de ani de atunci. Există evaziune. Când ai atâtea excepţii fiscale, cum să nu existe evaziune? Se numeşte optimizare fiscală, nu? Aşa se numeşte optimizare fiscală şi sunt acceptate de atâţia. Era o poveste a lui Creangă, cu omul ăla care încerca să care apă cu ciurul.

Când ai un sistem fiscal cu atâtea, să spunem, excepţii şi vorbeşti întruna că nu are loc o colectare bună şi dai vina pe ANAF şi pe cine mai vrei. Trebuie să simplificăm sistemul fiscal, asta este treaba Guvernului.

Nu ai cum să faci stat european cu 27% venituri din PIB şi tot timpul, adică tot timpul aşteptăm să vină altcineva să ne finanţeze, să ne rezolve problemele. De aici trebuie privite lucrurile cu rigoarea necesară şi cu realism”, a mai afirmat Isărescu.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 09-08-2023 14:24