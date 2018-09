Afinele de cultură românești ar putea să ajungă și în marile magazine. Inițiativa proprietarilor

Unde-s mulţi puterea creşte - asta şi-au spus 80 de proprietari de plantaţii de afin de cultură din toată ţara, care pentru a putea pătrunde în marile magazine vor să se unească într-o singură asociaţie.

În total, fermierii cultivă peste 300 de hectare cu afine din mai multe soiuri, care dau producţii din iunie şi până toamna târziu.

Cu toţii au mizat pe afinele de cultură, tot mai căutate pe piaţă, care au un gust dulce acrişor, sunt uriaşe şi seamănă cu nişte mărgele negre.

În creierii Munţilor Apuseni, în localitatea Bucium Poieni, un tânăr a investit acum şase ani într-o cultură de afin american ce se întinde pe mai bine de două hectare.

”Deşi am avut probleme în primăvară - am avut grindină - am rămas cam cu un sfert din producţie... Fiind mai puţine fructe pe plantă, s-au dezvoltat mult mai bine", spune un proprietar.

Din vârful muntelui, fructele aromate, ca nişte mărgele negre, iau drumul magazinelor din judeţ.

Asocierea le aduce numai beneficii proprietarilor, mai ales că acum cererea a crescut.

Bogdan Petrașcu, proprietar plantaţie: "În afară sunt mult mai căutate, noi chiar acum pregătim o recoltă pentru Germania."

La câţiva km distanţă îl găsim pe Sorin, care a început afacerea cu afine în urmă cu doi ani.

Într-un sat ascuns între dealuri, undeva lângă Târgu Mureş, Niculina a investit peste 100.000 de euro în plantaţia de afine. A cumpărat un teren, în urmă cu patru ani, unde a plantat aproape 4.000 de plante.

Niculina Romanţa, proprietar plantanție: "Eu am trei soiuri care se coc şi devreme şi la mijlocul sezonului şi târziu şi atunci ai afine proaspete pe toată perioada verii."

Preţul acestor fructe aromate a ajuns anul acesta şi la 5 euro kilogramul.

