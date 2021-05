Afacerile deschise prin Start-up Nation au probleme tot mai mari. Banii de la stat întârzie

Românii care și-au deschis afaceri prin programul ''Start-Up Nation'' au probleme tot mai mari.

Mii de firme așteaptă de luni bune să li se deconteze cheltuielile. Abia acum s-au reluat plățile către antreprenori, dar datoriile istorice sunt peste bugetul alocat. Între timp, oamenii plătesc dobânzi grele la bănci.

Cristi Bîndar este din Covasna iar vara trecută a cerut 200 de mii de lei prin programul Start-Up Nation pentru a-și deschide o fabrică de izolație din lână.

Bărbatul spune că în zonă este lână din abundență și că încearcă să o valorifice în construcții. Numai că planul de astă-vară nu s-a potrivit cu problemele pe care le-a întâmpinat: pe lângă dificultăți în a-și vine marfa, banii decontați de stat vin abia acum, după aroape un an de întârziere, timp în care a plătit dobânzi la împrumutul bancar luat pentru pornirea afacerii.

Cristi Bîndar, proprietar fabrică de lână: „Dobânzile a trebuit să le plătesc la bancă în fiecare lună pentru suma asta, pe care nu mi le mai decontează nimeni. Am investit foarte mulți bani, în afară de ăștia de la Start-Up, și am cam rămas pe zero, nu am mai putut să promovez produsul. Problema e că încă nu am găsit piață de desfacere''.

Un alt antreprenor, care lucrează în construcții, în Bistriță Năsăud, a cerut fonduri de 200 de mii de lei prin Start-up Nation în urmă cu un an și jumătate. I s-a promis că banii vor veni în aprilie, anul trecut, dar până acum nu a văzut niciun leu, iar între timp furnizorul de echipamente îi bate zilnic la ușă

să-și ceară banii.

Antreprenor: „Mi-au adus echipamentele și le țin în curte, în depozit, nu le pot folosi din cauza că eu nu le-am plătit și în caz că se întâmplă ceva trebuie să le dau înapoi.''

În această situație, spun specialiștii, sunt multe afaceri. Unele au dat greș pentru că antreprenorii nu au fost cu adevărat pregătiți, da mulți alții întâmpină piedici puse chiar de stat.

Silviu Drăgănescu, consultant afaceri: „Aș putea spune că aproape le-a tras țeapă de foarte multe ori, pe de o parte pentru că au existat întârzieri foarte mari la plata banilor, ceea ce a însemnat pentru mulți întreprinzători niște costuri imense cu o dobândă la bancă”.

Ministrul Economiei spune că fostele guvernări sunt de vină pentru situație.

Claudiu Năsui, ministrul Economiei: „Pe Start-Up Nation avem datorii din urmă, de ani de zile, de 870 de milioane de lei, programe începute şi nebugetate''.

Ca să primească banii de la stat, antreprenorii trebuie să facă dovada că au creat locurile de muncă promise la înființarea firmelor. Până acum, au fost plătite restanțe de 150 de milioane de lei, adică un sfert din suma alocată anul acesta.

Fară o suplimentare a bugetului, însă, vor rămâne și anul acesta antreprenori neplatiti.