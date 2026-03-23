În prima săptămână a anului 2026, tranzacțiile la Bursa de Valori din Bulgaria au crescut cu 50% față de anul precedent, în timp ce indicele SOFIX a crescut cu 18,6%, reprezentând cea mai puternică creștere dintre cei peste 90 de indicatori majori ai pieței bursiere urmăriți de Bloomberg, scrie Novinite. Aceste cifre indică faptul că piețele au îmbrățișat noua monedă cu un grad notabil de optimism încă din primele zile de aderare la zona euro.

Tranziția la euro în Bulgaria a fost gestionată cu atenție, decurgând fără probleme, fără perturbări ale sistemului financiar. Această trecere fără probleme a consolidat evaluările internaționale ale stabilității economice a Bulgariei.

Datele Institutului Național de Statistică arată o scădere a proporției antreprenorilor care invocă un mediu economic incert drept un obstacol major: până în februarie 2026, această pondere scăzuse cu 4,8 puncte în industrie, 3,8 puncte în construcții și 2,9 puncte în servicii față de decembrie 2025. Astfel de îmbunătățiri ale percepției mediului de afaceri semnalează investitorilor că mediul economic este din ce în ce mai previzibil și propice investițiilor.

Aderarea la zona euro elimină, de asemenea, riscul valutar pentru tranzacțiile și investițiile din zona euro, consolidând și mai mult încrederea investitorilor. Deși Bulgaria menținuse deja un curs de schimb fix în cadrul sistemului consiliului monetar, apartenența la zona euro adaugă un nivel suplimentar de predictibilitate, facilitând planificarea financiară și sporind transparența pentru investitori.

Bulgaria este văzută ca un mediu stabil și atractiv pentru investiții

Companiile care lucrează cu parteneri din zona euro beneficiază de costuri reduse și de o securitate sporită pentru proiectele pe termen lung, în timp ce integrarea țării pe piețele financiare europene îi sporește vizibilitatea și atractivitatea pentru întreprinderile internaționale.

Apartenența la zona euro are, de asemenea, o pondere în ceea ce privește reputația financiară mai largă a Bulgariei. Apartenența la zona monedei comune reflectă o evaluare riguroasă a stabilității economice, a finanțelor publice și a sectorului bancar, toți aceștia fiind factori cheie în procesul decizional al investitorilor. Primele luni de la adoptarea monedei euro au demonstrat, de asemenea, buna funcționare a sistemului bancar, conturile, împrumuturile și depozitele fiind convertite cu succes, iar instituțiile financiare funcționând fără întreruperi. Pentru investitori, această fiabilitate subliniază infrastructura financiară solidă a țării și integrarea în rețeaua bancară europeană.

Indicatorii economici mai generali susțin aceste tendințe pozitive. Conform monitorizării tendințelor de afaceri realizate de Institutul Național de Statistică, climatul general de afaceri s-a îmbunătățit la începutul anului 2026. Până în februarie, indicatorul climatului de afaceri crescuse cu 3,8 puncte în industrie, 7,4 puncte în servicii, 3,9 puncte în comerțul cu amănuntul și 3,4 puncte în construcții față de decembrie 2025. Aceste câștiguri reflectă optimismul tot mai mare în rândul antreprenorilor și consolidează percepția Bulgariei ca un mediu stabil și atractiv pentru investiții în faza incipientă a aderării la zona euro.