Rezolvarea LIVE a subiectelor de la Matematică – Simularea Evaluării Naționale 2026. Care erau răspunsurile corecte

Subiectele sunt rezolvate de profesorii Cristian Demian și Monica Chivu de la Centrul Unirea. Potrivit acestora, problema cea mai dificilă a fost cea de la subiectul 6.

Subiectele au fost structurate în trei părți, după modelul deja cunoscut. Primele două subiecte au conținut itemi de tip grilă, unde elevii au trebuit să aleagă varianta corectă, punctajul fiind acordat doar pentru răspunsul final.

La Subiectul I și Subiectul al II-lea, exercițiile au verificat cunoștințe de bază și medii, precum calcule cu numere reale, fracții, ecuații, dar și aplicarea unor proprietăți matematice. Răspunsurile corecte au fost stabilite prin baremul oficial, fiecare item valorând câte 5 puncte.

Subiectul al III-lea a inclus probleme mai complexe de algebră și geometrie, unde elevii au trebuit să prezinte rezolvări complete. În această parte s-au acordat punctaje intermediare pentru pașii corecți, chiar dacă soluția finală nu era completă.

Potrivit baremului de corectare, rezolvările corecte presupuneau aplicarea corectă a formulelor și justificarea fiecărui pas de calcul, fiind acceptate și metode diferite de cele din barem, dacă duceau la rezultatul corect.

În ansamblu, subiectele au fost considerate accesibile, urmărind atât verificarea noțiunilor fundamentale, cât și capacitatea elevilor de a rezolva probleme mai complexe și de a-și argumenta soluțiile.