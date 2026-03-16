Rezolvarea subiectelor de la Limba română – Simularea Evaluării Naționale 2026. Cât de dificile au fost ș

O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"
O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"

Simularea Evaluării Naționale 2026 la Limba și literatura română a propus elevilor un set de subiecte variate, care au verificat atât înțelegerea textului, cât și competențele de gramatică și exprimare scrisă.

Pentru cei care doresc să verifice corectitudinea răspunsurilor și să înțeleagă modul în care trebuiau rezolvate cerințele, aici poți vedea live rezolvarea subiectelor, realizată pas cu pas de profesorii Cristina Gavriliță și Cristian Demian de la Centrul Unirea. Explicațiile oferite de profesori îi ajută pe elevi să înțeleagă logica fiecărui exercițiu și să își evalueze mai bine performanța la simulare.

Rezolvarea detaliată este utilă atât pentru elevii care au susținut simularea, cât și pentru cei care se pregătesc pentru Evaluarea Națională, deoarece oferă modele corecte de rezolvare și explicații clare pentru fiecare tip de cerință.

La Subiectul I, elevii au avut de analizat două texte literare: un fragment din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu și textul „Eu și vulpea” de Vintilă Mihăilescu. Cerințele au inclus exerciții de vocabular, gramatică și interpretare a textului, precum identificarea sensului unor expresii, recunoașterea unor forme gramaticale sau stabilirea valorii unor secvențe din text. De asemenea, elevii au trebuit să identifice informații din text și să argumenteze anumite idei, demonstrând că înțeleg mesajul fragmentelor propuse.

În continuarea subiectului, candidații au avut de redactat răspunsuri mai ample, precum prezentarea unui element comun celor două texte sau explicarea emoțiilor trăite de personaje în anumite situații. Aceste cerințe au verificat capacitatea elevilor de a interpreta textul și de a formula idei coerente în scris.

La Subiectul al II-lea, elevii au redactat un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte, pornind de la întrebarea: „Crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”. În compunere, elevii au trebuit să prezinte două argumente, valorificând atât informații din textul 2, cât și experiența personală sau alte lecturi.

Simularea Evaluării Naționale la Limba și literatura română a avut un nivel de dificultate moderat. Cerințele au verificat atât cunoștințele de vocabular și gramatică, cât și capacitatea elevilor de a înțelege și interpreta textele.

Urmează ca mâine, pe 17 martie, elevii să susțină examenul la Matematică din cadrul Simulării Evaluării Naționale 2026.

Ultima aplicație dezinstalată de Becali de pe telefon: „Mă enerva!“
Simulare Evaluare Națională 2026 la Limba Română. Subiecte: Ce autori au picat la Subiectul I și ce compunere la Subiectul II

Simulare Evaluare Națională 2026, calendar oficial. Când au loc probele scrise pentru elevii din clasa a VIII-a

Evaluare Națională 2025. Ierarhia pentru admiterea la liceu a fost publicată. Perioada completării fișelor de înscriere

Raport OCDE. Finanţele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri

Ilie Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei speciale”

Premiile Oscar 2026: One Battle After Another - cel mai bun film. O româncă a câștigat un Oscar. Principalele momente VIDEO

