Simulare Evaluare Națională 2026, calendar oficial. Când au loc probele scrise pentru elevii din clasa a VIII-a

În fiecare an, calendarul simulării este urmărit cu atenție de elevi, părinți și profesori, deoarece stabilește datele probelor scrise, afișarea rezultatelor și etapele esențiale din procesul de evaluare.

Organizată de Ministerul Educatiei, simularea are rolul de a familiariza elevii cu rigorile examenului propriu-zis, dar și de a identifica eventualele lacune înaintea Evaluării Naționale. Datele oficiale din calendar devin astfel un reper important în planificarea timpului de studiu, în stabilirea strategiilor de pregătire și în gestionarea emoțiilor specifice acestei perioade.

Simulare Evaluare Națională 2026. Calendar și probe pentru elevii de clasa a VIII-a

Ministerul Educatiei si Cercetarii a anunțat oficial organizarea simulării pentru Evaluarea Nationala în anul școlar 2025–2026. Testările au rolul de a-i pregăti pe elevii de clasa a VIII-a pentru examenul din vară și de a le oferi o imagine clară asupra nivelului lor de pregătire.

Potrivit calendarului stabilit prin ordin de ministru, simularea Evaluării Naționale 2026 va avea loc în perioada 16 – 18 martie 2026, când se vor desfășura probele scrise.

Elevii vor susține examene la următoarele discipline:

Limba și literatura română – 16 martie 2026

Matematică – 17 martie 2026

Limba și literatura maternă, pentru elevii care au studiat în limba minorităților naționale – 18 martie 2026

Simularea Evaluării Naționale este un pas important înaintea examenului oficial, deoarece îi ajută pe elevi să se familiarizeze cu structura subiectelor, cu timpul de lucru și cu regulile din sala de examen. Rezultatele obținute pot indica punctele forte, dar și capitolele care mai necesită recapitulare înainte de examenul final.