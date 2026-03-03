Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran
Simulare Evaluare Națională 2026, calendar oficial. Când au loc probele scrise pentru elevii din clasa a VIII-a

Simularea Evaluării Naționale reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru elevii de clasa a VIII-a, fiind primul test real înaintea examenului care le poate influența parcursul educațional. 

Raluca Ionescu-Heroiu

În fiecare an, calendarul simulării este urmărit cu atenție de elevi, părinți și profesori, deoarece stabilește datele probelor scrise, afișarea rezultatelor și etapele esențiale din procesul de evaluare.

Organizată de Ministerul Educatiei, simularea are rolul de a familiariza elevii cu rigorile examenului propriu-zis, dar și de a identifica eventualele lacune înaintea Evaluării Naționale. Datele oficiale din calendar devin astfel un reper important în planificarea timpului de studiu, în stabilirea strategiilor de pregătire și în gestionarea emoțiilor specifice acestei perioade.

Simulare Evaluare Națională 2026. Calendar și probe pentru elevii de clasa a VIII-a

Ministerul Educatiei si Cercetarii a anunțat oficial organizarea simulării pentru Evaluarea Nationala în anul școlar 2025–2026. Testările au rolul de a-i pregăti pe elevii de clasa a VIII-a pentru examenul din vară și de a le oferi o imagine clară asupra nivelului lor de pregătire.

Potrivit calendarului stabilit prin ordin de ministru, simularea Evaluării Naționale 2026 va avea loc în perioada 16 – 18 martie 2026, când se vor desfășura probele scrise.

Elevii vor susține examene la următoarele discipline:

  • Limba și literatura română – 16 martie 2026
  • Matematică – 17 martie 2026
  • Limba și literatura maternă, pentru elevii care au studiat în limba minorităților naționale – 18 martie 2026

Simularea Evaluării Naționale este un pas important înaintea examenului oficial, deoarece îi ajută pe elevi să se familiarizeze cu structura subiectelor, cu timpul de lucru și cu regulile din sala de examen. Rezultatele obținute pot indica punctele forte, dar și capitolele care mai necesită recapitulare înainte de examenul final.

Când sunt afișate rezultatele la Simularea Evaluării Naționale 2026

Rezultatele la Evaluarea Nationala – simulare 2026 – vor fi afișate în data de 30 martie 2026. În această zi, elevii de clasa a VIII-a vor putea afla notele obținute la probele susținute, rezultatele fiind comunicate în unitățile de învățământ. Simularea are rol orientativ, iar notele îi ajută pe elevi să își evalueze nivelul de pregătire înaintea examenului oficial din vară.

Calendar Evaluarea Națională 2026:

  • 8 – 12 iunie 2026: Înscrierea la examen
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între 14:00 – 18:00
  • 2 – 3 iulie 2026: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 4 – 7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după contestații

Când începe Evaluarea Națională în 2026

Evaluarea Nationala 2026 începe oficial pe 22 iunie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Aceasta marchează prima zi a examenelor pentru elevii de clasa a VIII-a.

Cursurile pentru elevii din clasa a VIII-a se încheie pe 12 iunie. 

Programa pentru Evaluarea Națională 2026

Programa pentru Evaluarea Nationala 2026 stabilește disciplinele și competențele care vor fi evaluate la examenul final. Elevii vor susține probe la Limba și literatura română, Matematică și Limba maternă (pentru cei care învață în școala minorităților naționale). Programa oferă orientări clare despre subiectele ce trebuie pregătite, tipurile de exerciții și nivelul de dificultate, fiind un instrument esențial pentru o pregătire eficientă și pentru obținerea unor rezultate cât mai bune la Evaluarea Națională.

Programele valabile pentru simularea Evaluării Naționale în anul școlar 2025 - 2026 pot fi consultate în documentul de mai jos. 

