Motocicleta a lovit apoi două autoturisme parcate. Impactul a fost surprins de camera de bord a unui șofer.

Accidentul s-a produs în jurul orei 22:00, pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală, în apropierea stației de metrou Lujerului. Martor la coliziune a fost și un șofer care circula pe banda a doua și avea și camera de bord pornită. Imaginile au ajuns la polițiști, care trebuie să stabilească cine este de vină.

Bărbat: „Domnul a vrut să întoarcă aici și motociclistul venea dinspre piața Gorjului, dar nu știu dacă a trecut pe roșu sau domnul a întors pe verde, oricum nu s-a asigurat.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Accidentul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. În urma impactului cu autoturismul aflat în spatele meu, motociclistul a pierdut controlul vehiculului pe două roți și a avariat alte două vehicule parcate regulamentar.”

În zonă au ajuns imediat salvatorii. Motociclistul în vârstă de 24 de ani a fost găsit la zeci de metri distanță de locul accidentului.

Corespondent Știrile PRO TV: „De la fața locului, motociclistul a fost preluat de urgență de un echipaj de salvare și transportat de urgență la Spitalul Universitar, iar surse din anchetă spun că starea lui este destul de gravă.”

Șoferul autoturismului, în vârstă de 37 de ani, a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind zero. Și acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal deocamdată in rem pentru vătămare corporală din culpă și distrugere.