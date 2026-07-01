Aproape un sfert dintre copii nu au reușit să ia nota de trecere la acest examen. Există însă și elevi cu performanțe deosebite, 7 au reușit să obțină media 10. Anul trecut, erau peste 80 cu un astfel de rezultat perfect.

Petru Știr este unul dintre copiii care au luat nota 10 la ambele probe ale Evaluării Naționale. Mărturisește că se aștepta la note mari, dar nu la un asemenea rezultat. Adolescentul este din Băicoi și timp de 4 ani, cât a durat gimnaziul, a făcut naveta la Ploiești. Dar a meritat, spune el, pentru că a învățat într-o clasă competitivă, cu elevi olimpici la diverse materii.

Ce își dorește să devină

Băiatul e pasionat de cursele de mașini și vrea să devină inginer mecanic. Spune că nu a lucrat intensiv, ba chiar a avut timp si pentru joacă. Directoarea colegiului la care a învățat explică ce i-a adus succesul.

Carmen Argeșeanu, Director Colegiul Național Nichita Stănescu Ploiești: Este vorba de un amalgam, un amestec între muncă, disciplină, perseverență, implicarea părinților și cadre didactice bine pregătite. Școala trebuie să țină pasul cu elevii și cu vremurile, chiar dacă și pentru noi e deosebit de solicitant.

Cezara Stefăniu, din Iași a obținut singura medie de 10 din regiunea Moldovei. Ambiția ș urmărirea unui țel clar au contat cel mai mult, spune ea.

Cezara Ștefăniu, elevă: La sfârșitul clasei a VII-a, mi-am scris un bilețel cu "vreau să iau media 10 la Evaluarea Națională" și mi l-am lipit pe unul dintre pereții camerei, iar tot timpul când învățam mă mai uitam la bilețel.

Adolescenta vrea să urmeze o facultate de drept în afara țării. Însă până acolo, abia așteaptă să plece în vacanță, la fel ca toți cei care au terminat examenele.