Avem și cele mai puține medii de 10, după afișarea primelor rezultate. Aceste note vor duce automat la medii mai mici pentru admiterea la liceu.

Petru este unul dintre cei șapte elevi din toată țara cu media 10 la Evaluarea Națională. Adolescentul este din Băicoi și timp de 4 ani, cât a durat gimnaziul, a făcut naveta la Ploiești. Dar a meritat, spune el, pentru că a învățat într-o clasă competititivă, cu elevi olimpici.

Petru Știr, elev: „Ambii profesori au făcut pregătiri suplimentare. Făceam la matematică on line și la română fizic după școală și a contat enorm de mult. Nu sunt tipul ăla de elev care stă numai cu ochii în carte și să mă uit numai. Stau pe afară m-am jucat cu prietenii”

Și Cezara a obținut ce și-a dorit.

Cezara Stefăniu, elevă: „La sfârșitul clasei a VII-a, mi-am scris un bilețel cu "vreau să iau media 10 la Evaluarea Națională" și mi l-am lipit pe unul dintre peretele camerei, iar tot impul când învățam mă mai uitam la bilețel. Acest bilețel l-am luat la mine în geantă și la proba de limba de literatura romană și la matematică. Am fost foarte mandră, le-am transmis și părinților. Tata a început să plângă de fericire”.

A fost cel mai mic număr de medii de 10 din ultimii cel puțin 13 ani. Procentual, cele mai multe medii au fost între 8 și 8,99.

Elev: „Am luat 8.75 la română și 9.30 la matematică și mi iese o medie de 9,02 și vreau să văd și eu cum am făcut, că parcă mi ieșea un pic mai mult la română"

Notele mai mici nu înseamnă automat o generație mai slabă, spun experții în educație. Subiectele mai dificile au arătat nivelul elevilor, iar în mediul rural situația este dramatică - 35% dintre ei au avut medii între 1 și 4.99.

Marian Stas, expert în educație: „În sfârșit au realizat un portofoliu de subiecte care oferă o plajă mult mai largă pentru o ierarhizare corectă. Probleme frumoase, perfect dezabile, cu condiția să știm matematică. Și dacă ar fi fost un copil care să fi luat 10 la română, unu cu zece la matematică și unul cu 10 la amândouă și tot era suficient pentru a proba faptul că subiectele sunt fezabile și că esențele tari stau în flacoane mici. Un examen bun nu înseamnă 90% medii peste 9 ci înseamnă o distribuție mult mai uniformă a rezultatelor. E inacceptabil de mare procentul de medii mici din mediul rural, asta înseamnă un decalaj educațional enorm care consacra o Românie bananieră educațional”.

Corespondent PRO TV: „Până pe data de 3 iulie, elevii, alături de un părinte sau reprezentant legal, își pot vedea lucrarea și pot decide dacă depun constestatie sau nu. În cazul în care contestă nota, lucrarea trece printr-un nou proces de corectare, iar rezultatele finale se vor afișa pe 8 iulie".