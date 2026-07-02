O cameră de supraveghere montată de un ONG le urmărește viața de zi cu zi. Doar pe Facebook, celebrul cuplu are aproape 50.000 de urmăritori.

Sătean: „Soția m-a surprins, zice, am o bucurie pentru tine, am un cadou (...) a venit barza exact de ziua ta. E o vedetă, amândouă sunt vedete.”

Cris și Ela și-au făcut cuibul pe hornul unei case din satul Cărpiniș. Viorica este norocoasa gazdă aleasă de berze și primește deseori și vizitatori curioși.

Viorica Haiduc, gazdă: „Sunt mulți copii și cu părinții care filmează.”

Cele două berze sunt monitorizate zilnic de o cameră de supraveghere. Iar viața lor e transmisă în direct pe un portal web, pe YouTube și pe Facebook.

Sătean: „Vin aicea la noi și suntem foarte bucuroși, foarte mândri de lucrul acesta. Fac puii și așa mai departe, îi supraveghem așa ca și cum sunt camerele de supravegheat.”

Urmăritorii sunt din toată țara, dar și de peste hotare.

Sătean: „Sunt oameni care vin din concediu din străinătate și opresc și se uită la ele. Toată lumea accesează, se uită, vede în direct.”

Cristian Ilea, fondator Wildlife România: „Pur și simplu acest cont a crescut organic.”

Urmăritorii fideli au fost alături de Cris și Ela în toate momentele importante: sosirea în cuib primăvara, ziua în care puii au ieșit din ouă și au asistat, de asemenea, la scena dramatică în care cuplul s-a luptat pentru cuib cu o altă barză.

Cristian Ilea: „Oamenii au dorit să dea nume berzelor, ei sunt cei care au ales numele, în felul ăsta s-au atașat. Identifică cuplul de berze cu un cuplu de oameni.”

Cele două păsări nu sunt singurele vietăți care pot fi urmărite în mediul lor natural cu ajutorul camerelor web. Scenele sunt și educative. Deseori, dascălii le folosesc la lecțiile despre natură și animale.