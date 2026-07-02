Soluția tehnică ar putea fi montarea unor batardouri amovibile la intrările în staţiile de metrou.

Circulaţia a fost suspendată luni, din motive de siguranţă, iar pompierii au intervenit cu pompe pentru evacuarea apei acumulate în infrastructura subterană. Incidentul a provocat perturbări importante ale circulaţiei şi a evidenţiat vulnerabilitatea unor staţii la fenomenele meteorologice extreme.

Batardourile amovibile sunt bariere mobile din aluminiu care pot fi montate în câteva minute înaintea producerii unor ploi torenţiale. Acestea sunt utilizate pentru limitarea pătrunderii apei în infrastructura subterană şi pot fi instalate imediat după emiterea unor avertizări meteorologice de cod portocaliu sau cod roşu.

În cazul Bucureştiului, procedura ar putea fi declanşată imediat ce autorităţile emit avertizări de vreme severă, afirmă specialiştii. Echipele Metrorex ar avea timp să monteze barierele la accesele staţiilor considerate vulnerabile înainte ca volumele mari de apă să ajungă în subteran, reducând astfel riscul inundării instalaţiilor şi al întreruperii circulaţiei.

Directorul general al Apa Nova, Mădălin Mihailovici, a indicat în mai multe rânduri exemplul oraşului Praga în ceea ce priveşte gestionarea riscului de inundaţii. După viiturile devastatoare din 2002, capitala Cehiei a dezvoltat un amplu sistem de protecţie pe malurile râului Vltava, bazat atât pe structuri permanente, cât şi pe batardouri mobile.

Acestea sunt depozitate în centre logistice şi sunt montate preventiv atunci când autorităţile anticipează un risc major de inundaţii. Sistemul şi-a demonstrat eficienţa inclusiv în timpul viiturilor din 2013 şi face parte din planul operaţional al oraşului pentru situaţii de urgenţă.

O abordare similară ar putea fi aplicată şi în Bucureşti, fără a presupune dotarea tuturor staţiilor de metrou. O analiză tehnică ar putea identifica accesele cele mai expuse acumulărilor de apă, fie din cauza configuraţiei terenului, fie a experienţei din anii anteriori, acestea urmând să fie incluse cu prioritate într-un program de protecţie.

Potrivit estimărilor, costul unui astfel de sistem este de aproximativ 1.500 de euro pentru fiecare acces într-o staţie de metrou. Estimarea are la bază preţurile practicate pentru sisteme modulare din aluminiu de protecţie împotriva inundaţiilor şi un necesar de aproximativ 6-8 metri pătraţi de panouri pentru protejarea unei guri de acces.

De exemplu, staţia Piaţa Victoriei, unul dintre cele mai importante noduri de transport din reţeaua Metrorex, are mai multe accese la suprafaţă. Dotarea acestora cu batardouri mobile ar presupune o investiţie de ordinul câtorva mii de euro, incomparabil mai mică decât costurile generate de închiderea staţiei, mobilizarea echipajelor de intervenţie, evacuarea apei, verificarea instalaţiilor electrice şi perturbarea traficului pentru zecile de mii de călători care tranzitează zilnic zona.

Specialiştii subliniază că batardourile nu reprezintă o soluţie completă împotriva inundaţiilor. Protecţia unei reţele de metrou depinde şi de capacitatea sistemelor de canalizare, drenaj şi pompare. Totuşi, limitarea cantităţii de apă care pătrunde prin accesele staţiilor poate reduce semnificativ amploarea unor astfel de incidente.

Stația Piașa Victoriei 2, inundată

A plouat atât de mult încât șuvoaiele s-au scurs în cascadă pe scările metroului. Au blocat intrarea în stație, au trecut de turnicheții de acces și au ajuns la peroane și linii.

În subteran, apa acumulată a inundat tunelurile și a ajuns la peron, care are 110 metri lungime. Victoriei este cea mai joasă stație de pe magistralele metroului, iar apa nu a avut unde să se scurgă.

După ore întregi în care echipele de la Metrorex, ajutate de pompieri și Apa Nova au tot scos apa din subteran, la prânz încă mai erau aproximativ șapte milioane de litri.

Situația a creat probleme majore la orele de vârf, iar călătorii au fost nevoiți să folosească rute alternative.