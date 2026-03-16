Baremul de corectare la Limba română – Simularea Evaluării Naționale 2026. Când se afișează notele

Baremul de corectare și subiectul la proba de Limba și literatura română de la Simularea Evaluării Naționale 2026 au fost publicate luni, la ora 15:00, de către Ministerul Educației.
Elevii de clasa a VIII-a pot verifica răspunsurile corecte la subiectele primite la examenul de simulare.
Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni, 16 martie, începând cu ora 9:00, proba scrisă la Limba și literatura română, din cadrul simulării pentru Evaluarea Națională 2026. Proba s-a încheiat după două ore, la ora 11:00.
Baremul si subiectul de la Limba română sunt disponibile pe site-ul Ministerului Educației, pe platforma dedicată subiectelor de examen.
Elevii vor susține marți, 17 martie, proba la Matermatică din cadrul Simulării Evaluării Naționale 2026.
Simulare Evaluarea Națională 2026 - Barem Limba și literatura română
Elevii care au susținut proba la Limba și literatura română la simularea Evaluării Naționale 2026 vor putea consulta, în baremul oficial publicat de Ministerul Educației, răspunsurile considerate corecte pentru fiecare exercițiu din subiect. Documentul arată modul în care sunt punctate cerințele, dar și ce variante de răspuns sunt acceptate de evaluatori.
În barem este explicat pas cu pas cum se acordă punctajul pentru fiecare item din test, astfel încât elevii să poată înțelege unde au răspuns corect și unde ar fi putut pierde puncte.
Rezolvarea subiectelor a fost realizată pas cu pas și de de profesorii Cristina Gavriliță și Cristian Demian de la Centrul Unirea. Explicațiile oferite de profesori îi ajută pe elevi să înțeleagă logica fiecărui exercițiu și să își evalueze mai bine performanța la simulare.
Simulare Evaluarea Națională 2026 - Subiect Limba și literatura română
La Subiectul I, elevii au avut de analizat două texte literare: un fragment din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu și textul „Eu și vulpea” de Vintilă Mihăilescu. Cerințele au inclus exerciții de vocabular, gramatică și interpretare a textului, precum identificarea sensului unor expresii, recunoașterea unor forme gramaticale sau stabilirea valorii unor secvențe din text. De asemenea, elevii au trebuit să identifice informații din text și să argumenteze anumite idei, demonstrând că înțeleg mesajul fragmentelor propuse.
În continuarea subiectului, candidații au avut de redactat răspunsuri mai ample, precum prezentarea unui element comun celor două texte sau explicarea emoțiilor trăite de personaje în anumite situații. Aceste cerințe au verificat capacitatea elevilor de a interpreta textul și de a formula idei coerente în scris.
La Subiectul al II-lea, elevii au redactat un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte, pornind de la întrebarea: „Crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”. În compunere, elevii au trebuit să prezinte două argumente, valorificând atât informații din textul 2, cât și experiența personală sau alte lecturi.
Când vor fi anunțate rezultatele la simularea Evaluării Naționale 2026
Simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară în perioada 16-18 martie, ordinea probelor fiind: Limba și Literatura Română, Matematica și Limba maternă. Rezultatele sunt așteptate în 30 martie.
Simularea la Evaluarea Națională 2026 se organizează în condiții similare examenului. Probele încep la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. În sala de examen sunt supravegheați de profesori, iar lucrările sunt evaluate pe baza unui barem național.
Rezultatele nu se afișează public, ci sunt comunicate elevilor prin intermediul școlilor. Notele pot fi trecute în catalog doar dacă elevul sau părintele solicită acest lucru.
Calendar simulare Evaluare Națională 2026
- 16 martie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă
- 17 martie 2026 – Matematică – probă scrisă
- 18 martie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
- 30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor
