Baremul de corectare la Limba română – Simularea Evaluării Naționale 2026. Când se afișează notele

Elevii de clasa a VIII-a pot verifica răspunsurile corecte la subiectele primite la examenul de simulare.

Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni, 16 martie, începând cu ora 9:00, proba scrisă la Limba și literatura română, din cadrul simulării pentru Evaluarea Națională 2026. Proba s-a încheiat după două ore, la ora 11:00.

Baremul si subiectul de la Limba română sunt disponibile pe site-ul Ministerului Educației, pe platforma dedicată subiectelor de examen.

Elevii vor susține marți, 17 martie, proba la Matermatică din cadrul Simulării Evaluării Naționale 2026.

Simulare Evaluarea Națională 2026 - Barem Limba și literatura română

Elevii care au susținut proba la Limba și literatura română la simularea Evaluării Naționale 2026 vor putea consulta, în baremul oficial publicat de Ministerul Educației, răspunsurile considerate corecte pentru fiecare exercițiu din subiect. Documentul arată modul în care sunt punctate cerințele, dar și ce variante de răspuns sunt acceptate de evaluatori.

În barem este explicat pas cu pas cum se acordă punctajul pentru fiecare item din test, astfel încât elevii să poată înțelege unde au răspuns corect și unde ar fi putut pierde puncte.

Rezolvarea subiectelor a fost realizată pas cu pas și de de profesorii Cristina Gavriliță și Cristian Demian de la Centrul Unirea. Explicațiile oferite de profesori îi ajută pe elevi să înțeleagă logica fiecărui exercițiu și să își evalueze mai bine performanța la simulare.