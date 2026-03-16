Baremul de corectare la Limba română – Simularea Evaluării Naționale 2026. Când se afișează notele

O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"
O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"

Evaluare nationala 2025
examen bacalaureat scoala elevi
Shutterstock

Baremul de corectare și subiectul la proba de Limba și literatura română de la Simularea Evaluării Naționale 2026 au fost publicate luni, la ora 15:00, de către Ministerul Educației. 

Raluca Ionescu-Heroiu

Elevii de clasa a VIII-a pot verifica răspunsurile corecte la subiectele primite la examenul de simulare.

Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni, 16 martie, începând cu ora 9:00, proba scrisă la Limba și literatura română, din cadrul simulării pentru Evaluarea Națională 2026. Proba s-a încheiat după două ore, la ora 11:00.

Baremul si subiectul de la Limba română sunt disponibile pe site-ul Ministerului Educației, pe platforma dedicată subiectelor de examen.

Elevii vor susține marți, 17 martie, proba la Matermatică din cadrul Simulării Evaluării Naționale 2026.

Rezolvarea subiectelor de la Limba română – Simularea Evaluării Naționale 2026. Cât de dificile au fost

Simulare Evaluarea Națională 2026 - Barem Limba și literatura română

Elevii care au susținut proba la Limba și literatura română la simularea Evaluării Naționale 2026 vor putea consulta, în baremul oficial publicat de Ministerul Educației, răspunsurile considerate corecte pentru fiecare exercițiu din subiect. Documentul arată modul în care sunt punctate cerințele, dar și ce variante de răspuns sunt acceptate de evaluatori.

În barem este explicat pas cu pas cum se acordă punctajul pentru fiecare item din test, astfel încât elevii să poată înțelege unde au răspuns corect și unde ar fi putut pierde puncte.

Rezolvarea subiectelor a fost realizată pas cu pas și de de profesorii Cristina Gavriliță și Cristian Demian de la Centrul Unirea. Explicațiile oferite de profesori îi ajută pe elevi să înțeleagă logica fiecărui exercițiu și să își evalueze mai bine performanța la simulare.

Simulare Evaluarea Națională 2026 - Subiect Limba și literatura română

La Subiectul I, elevii au avut de analizat două texte literare: un fragment din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu și textul „Eu și vulpea” de Vintilă Mihăilescu. Cerințele au inclus exerciții de vocabular, gramatică și interpretare a textului, precum identificarea sensului unor expresii, recunoașterea unor forme gramaticale sau stabilirea valorii unor secvențe din text. De asemenea, elevii au trebuit să identifice informații din text și să argumenteze anumite idei, demonstrând că înțeleg mesajul fragmentelor propuse.

În continuarea subiectului, candidații au avut de redactat răspunsuri mai ample, precum prezentarea unui element comun celor două texte sau explicarea emoțiilor trăite de personaje în anumite situații. Aceste cerințe au verificat capacitatea elevilor de a interpreta textul și de a formula idei coerente în scris.

La Subiectul al II-lea, elevii au redactat un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte, pornind de la întrebarea: „Crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”. În compunere, elevii au trebuit să prezinte două argumente, valorificând atât informații din textul 2, cât și experiența personală sau alte lecturi.

Când vor fi anunțate rezultatele la simularea Evaluării Naționale 2026

Simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară în perioada 16-18 martie, ordinea probelor fiind: Limba și Literatura Română, Matematica și Limba maternă. Rezultatele sunt așteptate în 30 martie.

Simularea la Evaluarea Națională 2026 se organizează în condiții similare examenului. Probele încep la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. În sala de examen sunt supravegheați de profesori, iar lucrările sunt evaluate pe baza unui barem național.

Rezultatele nu se afișează public, ci sunt comunicate elevilor prin intermediul școlilor. Notele pot fi trecute în catalog doar dacă elevul sau părintele solicită acest lucru.

Calendar simulare Evaluare Națională 2026

  • 16 martie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă
  • 17 martie 2026 – Matematică – probă scrisă
  • 18 martie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor

Ultima aplicație dezinstalată de Becali de pe telefon: „Mă enerva!“
Evaluare nationala 2025
Rezolvarea subiectelor de la Limba română – Simularea Evaluării Naționale 2026. Cât de dificile au fost

Simularea Evaluării Naționale 2026 la Limba și literatura română a propus elevilor un set de subiecte variate, care au verificat atât înțelegerea textului, cât și competențele de gramatică și exprimare scrisă.

Evaluare nationala 2025
Simulare Evaluare Națională 2026 la Limba Română. Subiecte: Ce autori au picat la Subiectul I și ce compunere la Subiectul II

Elevii de clasa a VIII-a susțin prima probă din cadrul Simulării Evaluării Naționale 2026: Limba și literatura română. Iată ce presupune această zi, cum este structurat subiectul și care sunt regulile din sala de examen.

Evaluare nationala 2025
Simulare Evaluare Națională 2026, calendar oficial. Când au loc probele scrise pentru elevii din clasa a VIII-a

Simularea Evaluării Naționale reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru elevii de clasa a VIII-a, fiind primul test real înaintea examenului care le poate influența parcursul educațional. 

Raport OCDE. Finanţele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri

Finanţele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri la adresa sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice, arată un raport al OCDCE

Ilie Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei speciale”

Proiectul care priveşte cumulul pensie salariu la instituţiile de stat ar trebui să intre în şedinţa de Guvern săptămâna viitoare, a anunţat duminică premierul Ilie Bolojan.

Premiile Oscar 2026: One Battle After Another - cel mai bun film. O româncă a câștigat un Oscar. Principalele momente VIDEO

Toți ochii au fost aținți spre Los Angeles, unde a avut loc prestigioasa gală a premiilor Oscar. Filmul „One Battle After Another" a câștigat marele trofeul, dar și alte 5 statuete, inclusiv pentru cel mai bun regizor, montaj sau casting.

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

