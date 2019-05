Scrutinul în Europa. Alegerile i-au slăbit pe Macron şi Merkel şi l-au întărit pe Sanchez

1) Macron a pierdut pulsul în faţa lui Le Pen, iar Verzii au făcut progrese.

Partidul de extremă dreapta Adunarea Naţională a lui Marine Le Pen a câştigat alegerile europene din Franţa, devansând Republica în Marş, formaţiunea preşedintelui Emmanuel Macron.

Le Pen i-a cerut preşedintele Macron să dizolve Adunarea Naţională şi să organizeze alegeri legislative "pentru a cunoaşte adevărata opinie a ţării".

Extrema dreaptă câştigase deja la scrutinul european din 2014, dar de data aceasta triumful său a fost însoţit, în plus, de prăbuşirea partidelor tradiţionale: conservatorii şi socialiştii.

French far-right leader Marine Le Pen has declared that her National Rally beat President Emmanuel Macron's party in #EuropeanElections2019. Macron has vowed to combat nationalists at the European Parliament. pic.twitter.com/jr1ZFhmQHw