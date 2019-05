Cadouri pentru cei care au mers la vot. Ce a pățit o taximetristă care a oferit curse gratuite

Patronii de restaurante din Braşov au ales o metodă inedită de a-i răsplăti pe cei care au votat şi totodată şi-au fidelizat şi clientela.

Aşa că cetăţenii care au mers la secţiile de votare şi apoi au trecut prin centrul oraşului au fost răsfăţaţi cu cadouri şi reduceri. Comercianţii au pus la bătaie cafea şi băuturi răcoritoare pentru cei care au demonstrat că au avut spirit civic.

Şi în Piteşti o taximetristă s-a oferit să-i plimbe gratis pe cei care merg la vot, dar s-a ales cu o plângere penală.

Oamenii au aflat de aceste campanii de pe rețele de socializare și imediat ce au ieșit de la vot s-au prezentat şi pe terasele din centrul istoric al Brașovului.

"În jurul prânzului au început să apară oaspeții cu dovada ştampila pe buletin am fost absolut bine pregătiți în general au solicitat sucul de mere românesc și au fost foarte încântaţi. Stocul a fost avut cu câteva zile înainte bineînțeles", a spus reprezentantul unui restaurant.

Atenția oferită de patronii restaurantelor a fost apreciată de cei care le-au călcat pragul.

„E ok din partea localului suntem clienți am servit am făcut un pic de conversație e ok toată treaba asta. La vot mergem ca e dreptul nostru și obligația cetăţenească.”

"Am pregătit bere pentru toată lumea, sperăm că am ajutat să convingem lumea să meargăa vot”, a spus reprezentantul unui pub.

Şi cei care au intrat ieri pentru prima dată într-o cabină de vot, şi-au putut achiziţiona cărţi la reduceri.

Pe de altă parte, o taximetristă din Piteşti şi-a început ziua la audieri după ce o plângere penală a fost făcută pe numele ei pentru că a îndrăznit să ofere curse gratuite celor care au mers la vot.

Steluța Vlad: "Am spus doar :" Hei, piteştene, mâine mergem la vot! Fără pretexte şi fără excepţii, adică toată lumea să iasă din casă, iar dacă ai buletinul la tine, dovada că ai fost la vot şi te nimereşti la mine în taxi, luat la comandă sau din vreo staţie taxi, eu îţi ofer cursa aceasta, pe raza Pitestiului, gratis."

Femeia nu s-a dat bătută şi a luat mers la muncă în continuare, invitându-şi prietenii atât la vot, cât şi la curse gratuite.

Tânăra va nu va fi urmărită penal întrucât ea nu i-a încurajat pe oameni să voteze cu un anumit partid şi nici nu i-a îndemnat să voteze şi pentru referendum.

