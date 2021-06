Ucraina - Macedonia de Nord, de la 16:00 pe Arena Națională. Este al doilea meci găzduit de România la EURO 2020

Arena Naţională găzduieşte, joi, al doilea meci din grupa C de la EURO 2020, cel dintre Ucraina şi Macedonia de Nord, de la ora 16:00.

Ucraina a început Campionatul European cu o înfrângere, 2-3, la Amsterdam, în fața Olandei. De partea cealaltă, Macedonia de Nord a fost învinsă de Austria la debut, 1-3.

Ucraina - Macedonia de Nord, la EURO 2020

Naţionala Ucrainei, condusă de pe bancă de fostul star al echipelor Dinamo Kiev şi AC Milan, Andrei Şevcenko, participă pentru a treia oară la un turneu final de Campionat European, după EURO 2012 (când a fost co-organizatoare) şi după EURO 2016, însă este pentru prima dată când obţine calificarea câştigând grupa de preliminarii.

În meciurile din preliminarii, echipa coordonată de Andrei Şevcenko a înregistrat şapte victorii şi trei rezultate de egalitate. Este cea de-a cincea confruntare între cele două echipe şi a treia desfăşurată contând pentru Campionatul European. Precedentele două partide au vizat preliminariile pentru EURO 2016, Ucraina obţinând victoria în ambele partide, cu 1-0 la Lvov şi 2-0 la Skopje pentru turneul final găzduit de Franţa.

Cele două reprezentative au disputat şi două partide amicale, la 11 octombrie 2003, la Kiev, încheiată nedecis, cu un scor alb, şi la Skopje, la 31 martie 2004, câştigată de Macedonia de Nord cu scorul de 1-0. Actualul selecţioner al Ucrainei a fost căpitan în ambele partide pentru echipa sa naţională. Precedentul meci disputat de Ucraina în România a fost înfrângerea de la Constanţa, găzduită la 27 martie 2002 de stadionul Gheorghe Hagi, în care selecţionata României s-a impus cu scorul de 4-1.

Meciurile găzduite de București la EURO 2020

În primul meci de la EURO 2020 găzduit de România, reprezentativa Austriei a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 3-1, selecţionata Macedoniei de Nord, într-un meci din grupa C a EURO 2020.

Luni, 21 iunie 2021, de la ora 19:00 se joacă Ucraina – Austria, al treilea meci găzduit de Arena Națională la EURO. De asemenea, vom avea parte și de un meci mai puternic, din optimi (28 iunie, ora 22:00), între câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C. Atfel, Franța, Germania sau Portugalia ar putea ajunge în România.

Cum se va face accesul suporterilor pe stadion

Peste provocările inerente aduse de organizarea unei asemenea competiții s-au suprapus încercările dificile la care ne-a supus pandemia. Numărul de fani din tribune a fost redus drastic pentru ca meciurile să se poată disputa sub o formă cât de cât apropiată de realitate.

Cei puțini care vor mai avea acces vor fi triați pe criterii medicale.

Florin Șari, FRF: ”Condițiile de îndeplinit sunt următoarele: are un test RT PCR negativ care este încă în termenul de valabilitate de 72 de ore sau are un test rapid care este în termenul de valabilitate de 24 de ore sau are un certificat medical de ieșire din boală care-i permite în termenele legale să-și dovedească imunitatea sau este vaccinat”.

Dar certificatul de vaccinare cel de boală sau testele nu sunt suficiente. Suporterul care are bilet la meci trebuie să meargă cu biletul și cu unul dintre aceste documente la centrele medicale special amenajate pentru Euro.

Acolo, un cadru medical va verifica autenticitatea documentului fie în registrul persoanelor vaccinate, fie în baza Corona forms.

De-abia după validare respectivul suporter va primi o brățară individualizată care împreună cu biletul constituie de fapt permisul de intrare la meci.

Florin Șari: ”Brățările sunt individualizate cu fiecare meci în parte, fiecare brățară are o serie proprie și corespunde cu biletul, adică nu poți să intri la meci dacă nu ai un bilet valabil și dacă nu ai o brățară care nu este din setul dedicat respectivului meci”.

Suporterii vor plăti 5 lei pentru verificarea documentelor medicale. Asta dacă s-au vaccinat, au avut COVID sau se prezintă cu un test PCR negativ.

Altfel, trebuie să achite 40 de lei pentru o testare rapidă. Se poate plăti și cu cardul, anunță oficialii.

21 de centre din Capitală și Ilfov vor efectua acest control, în urma căruia suporterii vor primi brățara care le permite să ajungă la locurile lor din tribune. Fără brățară, biletul nu este valabil.

Programul partidelor de joi

Grupa C

Ucraina - Macedonia de Nord, ora 16.00, Arena Naţională

Grupa B

Danemarca - Belgia, ora 19.00

Grupa C

Olanda - Austria, ora 22.00