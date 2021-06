EURO 2020. Zi istorică pentru România. Arena Națională găzuiește meciul Austria - Macedonia de Nord

EURO 2020, la București. Arena Națională va găzdui, duminică, de la ora 19:00, meciul Austria - Macedonia de Nord, în Grupa C de la Campionatul European. Este primul meci de la EURO 2020 organizat la București.

Este o zi istorică pentru România - găzduim pentru prima dată un meci din grupele unui turneu european de fotbal pentru seniori.

Macedonenii au ajuns la București încă de marți și au mers direct în cantonament. Austriecii, în schimb, au sosit abia vineri, și nu zăbovesc prea mult, după fluierul de final al partidei.

Vezi AICI programul meciurilor care se vor juca pe Arena Națională la EURO 2020.

Meciul va fi urmărit la PRO TV și pe VOYO.RO. De asemenea, puteți urmări partida de pe Arena Națională în format LiveTEXT pe www.sport.ro.

EURO 2020, la București | Macedonia și Austria s-au întâlnt și în Preliminarii

Macedonia de Nord joacă pentru prima dată la un Campionat European, în timp ce Austria este calificată pentru a treia oară în ultimii 12 ani.

Cele două reprezentative s-au întâlnit și în preliminariile Campionatului European. Ambele au făcut parte din Grupa G.

Austriecii au câștigat ambele meciuri. S-au impus cu 4-1 în primul duel, disputat pe 10 iunie 2019 la Skopje. Cea de-a doua partidă, desfăşurată la 16 noiembrie 2019, pe "Ernst Happel Stadion" din Viena, s-a încheiat cu victoria selecţionatei gazdă cu scorul de 2-1.

În Grupa G, Macedonia a strâns cinci victorii, patru înfrângeri şi un rezultat de egalitate, iar Austria, şase victorii, trei înfrângeri şi un egal.

EURO 2020, la București | Arena Națională, inundată cu o zi înaintea meciului Austria - Macedonia de Nord

Arena Naţională s-a transformat în piscină cu doar o zi înaintea primului meci de la Euro care se joacă la Bucureşti. După o ploaie zdravănă, gazonul abia schimbat pentru Campionatul European era îmbibat de apă, numai bun pentru a-i stârni pe fotbalişti la o "alunecare controlată" în bălţile de pe teren.

Jucătorul Austriei, Valentino Lazaro, a încercat apoi terenul, pe îndelete, ca să vadă dacă se poată juca. Mingea nu a trecut testul, pentru că nu a sărit, aşa cum ar fi trebuit. Portarul Daniel Bachman a încercat şi el, cu acelaşi jalnic rezultat.

Aşa că ambele echipe, Austria şi Macedonia de Nord, au plecat să se antreneze pe stadionul din Ghencea.

EURO 2020, la București | Meciurile se vor juca cu spectatori în tribune

Meciurile din faza grupelor organizate pe Arena Națională se vor defăşura cu prezența a 13.000 de spectatori în tribune, reprezentând 25% din capacitatea Arenei Naţionale, au anunțat autoritățile române.

Pe 28 iunie, în cadrul optimilor al turneului final Campionatul European de Fotbal UEFA 2020 pot participa spectatori cu până la 50% din capacitatea maximă a tribunelor.

„Între 25-50% din capacitatea spaţiului pot intra doar persoane vaccinate şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane vaccinate fără schemă completă, dar prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore”, a hotărât Guvernul.

EURO 2020, la București | Cum se va face accesul suporterilor pe stadion

Peste provocările inerente aduse de organizarea unei asemenea competiții s-au suprapus încercările dificile la care ne-a supus pandemia. Numărul de fani din tribune a fost redus drastic pentru ca meciurile să se poată disputa sub o formă cât de cât apropiată de realitate.

Cei puțini care vor mai avea acces vor fi triați pe criterii medicale.

Florin Șari: ”Condițiile de îndeplinit sunt următoarele: are un test RT PCR negativ care este încă în termenul de valabilitate de 72 de ore sau are un test rapid care este în termenul de valabilitate de 24 de ore sau are un certificat medical de ieșire din boală care-i permite în termenele legale să-și dovedească imunitatea sau este vaccinat”.

Dar certificatul de vaccinare cel de boală sau testele nu sunt suficiente. Suporterul care are bilet la meci trebuie să meargă cu biletul și cu unul dintre aceste documente la centrele medicale special amenajate pentru Euro.

Acolo, un cadru medical va verifica autenticitatea documentului fie în registrul persoanelor vaccinate, fie în baza Corona forms.

De-abia după validare respectivul suporter va primi o brățară individualizată care împreună cu biletul constituie de fapt permisul de intrare la meci.

Florin Șari: ”Brățările sunt individualizate cu fiecare meci în parte, fiecare brățară are o serie proprie și corespunde cu biletul, adică nu poți să intri la meci dacă nu ai un bilet valabil și dacă nu ai o brățară care nu este din setul dedicat respectivului meci”.

Suporterii vor plăti 5 lei pentru verificarea documentelor medicale. Asta dacă s-au vaccinat, au avut COVID sau se prezintă cu un test PCR negativ.

Altfel, trebuie să achite 40 de lei pentru o testare rapidă. Se poate plăti și cu cardul, anunță oficialii.

21 de centre din Capitală și Ilfov vor efectua acest control, în urma căruia suporterii vor primi brățara care le permite să ajungă la locurile lor din tribune. Fără brățară, biletul nu este valabil!

Lista completa a unităților medicale acreditate, se poate consulta AICI.