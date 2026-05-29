Peste 15 speakeri au urcat pe scenă abordând subiectele de actualitate din Digital precum:

Cum să faci Meta Ads cu succes folosind AI-ul - Lauren Petrullo

Agentic Commerce - Valentin Radu

Motivele pentru care unii selleri cresc în eMAG Marketplace și cum pot fi replicate – Stejara Pircan

Fricțiunea, unul din motivele scăderii ratei de conversie – Michael Aagaard

Comerțul online în noua apocă a tehnologiei / AI – Alexandru Mihalache, Laura Țeposu, Mihai Vînătoru, Tudor Ciumara

Prezentarea cifrelor de piață din studiul Shopfully The State of Shopping – Cătălin Pațachia

Cum îți poți cunoaște clienții cu adevărat cu ajutorul AI – Cristi Movilă

Elementele din checkout care scad rata de conversie dramatic – Alun Lucas

Secretele brand-urilor care domină în Social Media – Hrabren Lindfors

Cum ne ajutăm de tehnologie pentru a rezolva problemele umanității – Cornel Amariei

În paralel cu Conferința GPeC s-a desfășurat GPeC Expo care a reunit peste 30 de furnizori de servicii și soluții destinate E-Commerce și Digital Marketing, dar și furnizori care au încântat participanții cu diferite experiențe precum: parfumuri personalizate, ciocolată artizanală, produse românești, înghețată, cafea, snacks etc. toți deținând și magazine online.

În plus, GPeC Expo a alocat o zonă specială start-up-urilor pentru a le ajuta să își facă cunoscute serviciile în fața potențialilor clienți prezenți la eveniment.

559 dintre participanți au fost activi și au interacționat în cadrul aplicației de networking GPeC unde s-au generat 21.126 de cereri de conectare din care au fost acceptate 5.088, acestea devenind conexiuni reale.

În cadrul GPeC Expo Gamification s-au înscris 132 de participanți din care au finalizat procesul 54. Din rândul acestora din urmă au fost selectați 2 câștigători care au fost premiați cu 2 bilete la Electric Castle (premiu oferit de Eurolife Asigurări) și un MacBook Air 13’’ oferit de GPeC.

“Le mulțumesc tuturor participanților că ne-au fost alături la o nouă ediție de GPeC SUMMIT și le mulțumesc deopotrivă tuturor partenerilor care ne sprijină și fac acest eveniment să se întâmple de două ori pe an. Chiar și în perioade mai dificile cum este cea pe care o traversăm, continuăm să fim alături de comunitatea Digital din România și să aducem conținut de calitate, imediat aplicabil în business, furnizat de unii dintre cei mai buni specialiști din domeniu”, spune Andrei Radu, CEO & Founder GPeC.

Următoarea ediție GPeC SUMMIT este planificată pe 13 Octombrie 2026, în București, urmând ca înscrierile și primele informații să fie anunțate în curând.

GPeC 2026 este un eveniment fulfilled by eMAG

Gold Partner: FAN Courier

Supported by: Google

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: Auchan, Banca Transilvania, Debonaire, DWF, GetResponse, GTS, Innobyte, Limitless Agency, MD Promo, MerchantPro, OptiComm.AI, PTT Express, RTB House, Shopfully, Sinaps, Smartbill, TrustMate, Visa

Parteneri Media Principali: Știrile PRO TV, VOYO

Partener Media Strategic: Ringier România

Official Radio: KISS FM

Official Hosting: cyber_Folks