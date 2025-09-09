Până unde poate duce criza de imagine generată de Trump. Americanii de la Coca-Cola încep să se prezinte ”Made in Germany”

Pe măsură ce reputația globală a mărcilor din Statele Unite scade, unele firme americane apelează la strategii de marketing neobișnuite. Coca-Cola, de exemplu, un brand practic sinonim cu America, se promovează acum ca ”Made in Germany”.

Timp de decenii, firmele americane s-au bucurat de o prezență puternică în Germania, în special în regiunile vestice ale țării, care se aflau sub controlul Aliaților Occidentali după cel de-al Doilea Război Mondial, scrie Deutsche Welle.

În anii imediat postbelici, țigările americane erau atât de apreciate pe piața neagră germană încât serveau practic drept monedă de schimb.

Vedetele sportive au jucat adesea un rol în consolidarea puterii transatlantice a mărcilor. Fostul campion de box la categoria grea, Max Schmeling, considerat de mulți cetățeni americani un „bun german”, a reprezentat Coca-Cola în Germania după ce și-a încheiat cariera în ring.

Decenii mai târziu, campionul de box est-german Henry Maske a condus francize McDonald's în orașele germane Köln și Leverkusen.

Astăzi, însă, vremurile s-au schimbat. Imaginea SUA în Germania a avut de suferit considerabil, ridicând semne de întrebare cu privire la modul în care companiile americane își pot menține reputația. Unele firme americane își promovează acum produsul ca fiind „Fabricat în Germania”.

Experiența McDonald's

Expresia „Fabricat în Germania” a fost introdusă inițial de parlamentul britanic în 1887 pentru a avertiza consumatorii cu privire la presupusele produse germane inferioare. Dar mișcarea s-a întors împotriva inițiatorilor, deoarece eticheta a devenit rapid un semn al calității.

Recentele relatări din mass-media germane au sugerat că brandurile americane se bazează pe conotațiile pozitive ale etichetei lor pentru a-și consolida poziția pe cea mai mare piață din Europa.

Unele, precum McDonald's, cel mai mare lanț de restaurante fast-food din Germania, au pus accentul pe aprovizionarea semnificativă din Germania.

Compania a declarat pentru DW că se consideră „un partener de lungă durată al agriculturii germane” și „o parte fiabilă a vieții de zi cu zi pentru mulți oameni din Germania”.

McDonald's a subliniat utilizarea lanțurilor de aprovizionare interne, menționând că 65% din materiile prime provin din Germania, carnea de porc, carnea de vită, ouăle, smântâna și castraveții fiind produse în întregime locale.

„Această abordare nu este nouă pentru noi pe piața germană”, a declarat compania, deși tendința mai largă sugerează că firmele americane își adaptează din ce în ce mai mult imaginea la anumite publicuri internaționale.

Reacții negative dincolo de Germania

Tesla ar putea fi cel mai clar exemplu al modului în care percepția asupra mărcii se poate schimba. Înclinațiile politice ale CEO-ului Tesla, Elon Musk, și sprijinul său vocal, precum și cel financiar, pentru președintele american Donald Trump l-au transformat într-una dintre cele mai polarizante figuri din lumea afacerilor.

În întreaga lume, proprietarii de Tesla au plasat chiar și autocolante pe mașinile lor pe care scria: „Am cumpărat asta înainte ca Elon să înnebunească”.

Reacția negativă a avut consecințe reale. Tesla nu se mai numără printre primele 10 vehicule electrice cele mai bine vândute din Germania, ceea ce subliniază puterea sentimentului consumatorilor.

Scepticismul față de produsele americane nu se limitează la Germania, cea mai mare economie a Europei.

În Canada, apelurile la boicotarea produselor americane sunt, de asemenea, în creștere, etichete precum „Fabricat în Canada” și „Preparat în Canada” fiind folosite pentru a orienta alegerile consumatorilor.

Chiar și gigantul alimentar Heinz, o marcă americană prin excelență, promovează acum un ketchup făcut cu roșii canadiene și unt de arahide din arahide procesate în Canada.

Danemarca a mers un pas mai departe. De la propunerea lui Trump de a cumpăra Groenlanda, comercianții cu amănuntul danezi au marcat alternativele europene la produsele americane cu stele negre pe etichetele de preț.

Gigantul băuturilor Carlsberg, care îmbuteliază Coca-Cola în Danemarca, a raportat deja o scădere a vânzărilor legate de boicoturile consumatorilor.

„Strategia Germaniei” a Coca-Cola

Coca-Cola, poate mai mult decât orice altă marcă americană, pare îngrijorată de faptul că este legată de politica guvernului american.

Compania cu sediul în Atlanta a lansat recent o campanie „Fabricat în Germania” în Germania, care evidențiază numele unor angajați precum Daniel, Heike, Jana, Jessy și Muhammed. Fiecare este prezentat sub sloganul: „Fabricat de [numele angajatului]. Fabricat în Germania”.

„Campania își propune să arate rădăcinile adânci ale Coca-Colei în Germania”, a declarat compania pentru DW într-un comunicat, menționând că firma face parte din mediul de afaceri și societatea germană de aproape 100 de ani.

Potrivit companiei, mulți germani nu știu că cea mai mare parte a băuturilor Coca-Cola vândute în țara lor este deja îmbuteliată local.

Având în vedere climatul politic actual, această mișcare este văzută pe scară largă ca o încercare de a distanța marca de politica americană.

