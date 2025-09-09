Până unde poate duce criza de imagine generată de Trump. Americanii de la Coca-Cola încep să se prezinte ”Made in Germany”

Stiri externe
09-09-2025 | 21:06
coca cola germania
Coca-Cola

Pe măsură ce reputația globală a mărcilor din Statele Unite scade, unele firme americane apelează la strategii de marketing neobișnuite. Coca-Cola, de exemplu, un brand practic sinonim cu America, se promovează acum ca ”Made in Germany”.  

autor
Cristian Anton

Timp de decenii, firmele americane s-au bucurat de o prezență puternică în Germania, în special în regiunile vestice ale țării, care se aflau sub controlul Aliaților Occidentali după cel de-al Doilea Război Mondial, scrie Deutsche Welle.

În anii imediat postbelici, țigările americane erau atât de apreciate pe piața neagră germană încât serveau practic drept monedă de schimb.

Vedetele sportive au jucat adesea un rol în consolidarea puterii transatlantice a mărcilor. Fostul campion de box la categoria grea, Max Schmeling, considerat de mulți cetățeni americani un „bun german”, a reprezentat Coca-Cola în Germania după ce și-a încheiat cariera în ring.

Decenii mai târziu, campionul de box est-german Henry Maske a condus francize McDonald's în orașele germane Köln și Leverkusen.

Citește și
Donald Trump
Donald Trump ameninţă cu tarife de până la 250% pentru medicamentele importate: Vrem ca farmaceuticele să fie produse în SUA

Astăzi, însă, vremurile s-au schimbat. Imaginea SUA în Germania a avut de suferit considerabil, ridicând semne de întrebare cu privire la modul în care companiile americane își pot menține reputația. Unele firme americane își promovează acum produsul ca fiind „Fabricat în Germania”.

Experiența McDonald's

Expresia „Fabricat în Germania” a fost introdusă inițial de parlamentul britanic în 1887 pentru a avertiza consumatorii cu privire la presupusele produse germane inferioare. Dar mișcarea s-a întors împotriva inițiatorilor, deoarece eticheta a devenit rapid un semn al calității.

Recentele relatări din mass-media germane au sugerat că brandurile americane se bazează pe conotațiile pozitive ale etichetei lor pentru a-și consolida poziția pe cea mai mare piață din Europa.

Unele, precum McDonald's, cel mai mare lanț de restaurante fast-food din Germania, au pus accentul pe aprovizionarea semnificativă din Germania.

Compania a declarat pentru DW că se consideră „un partener de lungă durată al agriculturii germane” și „o parte fiabilă a vieții de zi cu zi pentru mulți oameni din Germania”.

McDonald's a subliniat utilizarea lanțurilor de aprovizionare interne, menționând că 65% din materiile prime provin din Germania, carnea de porc, carnea de vită, ouăle, smântâna și castraveții fiind produse în întregime locale.

Această abordare nu este nouă pentru noi pe piața germană”, a declarat compania, deși tendința mai largă sugerează că firmele americane își adaptează din ce în ce mai mult imaginea la anumite publicuri internaționale.

Reacții negative dincolo de Germania

Tesla ar putea fi cel mai clar exemplu al modului în care percepția asupra mărcii se poate schimba. Înclinațiile politice ale CEO-ului Tesla, Elon Musk, și sprijinul său vocal, precum și cel financiar, pentru președintele american Donald Trump l-au transformat într-una dintre cele mai polarizante figuri din lumea afacerilor.

În întreaga lume, proprietarii de Tesla au plasat chiar și autocolante pe mașinile lor pe care scria: „Am cumpărat asta înainte ca Elon să înnebunească”.

Reacția negativă a avut consecințe reale. Tesla nu se mai numără printre primele 10 vehicule electrice cele mai bine vândute din Germania, ceea ce subliniază puterea sentimentului consumatorilor.

Scepticismul față de produsele americane nu se limitează la Germania, cea mai mare economie a Europei.

În Canada, apelurile la boicotarea produselor americane sunt, de asemenea, în creștere, etichete precum „Fabricat în Canada” și „Preparat în Canada” fiind folosite pentru a orienta alegerile consumatorilor.

Chiar și gigantul alimentar Heinz, o marcă americană prin excelență, promovează acum un ketchup făcut cu roșii canadiene și unt de arahide din arahide procesate în Canada.

Danemarca a mers un pas mai departe. De la propunerea lui Trump de a cumpăra Groenlanda, comercianții cu amănuntul danezi au marcat alternativele europene la produsele americane cu stele negre pe etichetele de preț.

Gigantul băuturilor Carlsberg, care îmbuteliază Coca-Cola în Danemarca, a raportat deja o scădere a vânzărilor legate de boicoturile consumatorilor.

„Strategia Germaniei” a Coca-Cola

Coca-Cola, poate mai mult decât orice altă marcă americană, pare îngrijorată de faptul că este legată de politica guvernului american.

Compania cu sediul în Atlanta a lansat recent o campanie „Fabricat în Germania” în Germania, care evidențiază numele unor angajați precum Daniel, Heike, Jana, Jessy și Muhammed. Fiecare este prezentat sub sloganul: „Fabricat de [numele angajatului]. Fabricat în Germania”.

Campania își propune să arate rădăcinile adânci ale Coca-Colei în Germania”, a declarat compania pentru DW într-un comunicat, menționând că firma face parte din mediul de afaceri și societatea germană de aproape 100 de ani.

Potrivit companiei, mulți germani nu știu că cea mai mare parte a băuturilor Coca-Cola vândute în țara lor este deja îmbuteliată local.

Având în vedere climatul politic actual, această mișcare este văzută pe scară largă ca o încercare de a distanța marca de politica americană.

Trump cere Europei să ia decizia de care prietenul său Putin se teme cel mai mult. ”Să nu fim naivi în privința Rusiei”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: germania, criza, Coca-Cola, statele unite ale americii, imagine,

Dată publicare: 09-09-2025 20:45

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
Citește și...
Bărbat arestat în Hong Kong după ce a pus timp de un an pe rafturile magazinelor sticle de Coca Cola amestecată cu urina sa
Stiri externe
Bărbat arestat în Hong Kong după ce a pus timp de un an pe rafturile magazinelor sticle de Coca Cola amestecată cu urina sa

Un bărbat din Hong Kong a fost arestat după ce a plasat timp de un an pe rafturile mai multor magazine din oraș sticle de Coca Cola în care introdusese și urina sa. Un copil a ajuns la spital după ce a băut un astfel de suc contaminat cu urină.

Donald Trump ameninţă cu tarife de până la 250% pentru medicamentele importate: Vrem ca farmaceuticele să fie produse în SUA
Stiri externe
Donald Trump ameninţă cu tarife de până la 250% pentru medicamentele importate: Vrem ca farmaceuticele să fie produse în SUA

Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi, într-un interviu pentru CNBC, că intenţionează să impună tarife de până la 250% pentru produsele farmaceutice importate în SUA, cel mai mare nivel cu care a ameninţat până acum, în domeniul medicamentelor.

Criză în negocierile SUA-Canada: echipa canadiană poate părăsi discuțiile după majorarea tarifelor comerciale impuse de Trump
Stiri externe
Criză în negocierile SUA-Canada: echipa canadiană poate părăsi discuțiile după majorarea tarifelor comerciale impuse de Trump

Echipa canadiană de la Washington, aflată în negocieri pentru un nou acord comercial cu SUA, ar putea părăsi discuțiile după ce administrația Trump a majorat tarifele la produse canadiene la 35%, a declarat un consilier al premierului Mark Carney.

Răspunsul UE pentru Trump. Bruxelles-ul vrea să taxeze de la avioane, la alcool. Lista importurilor de 72 de miliarde de euro
Stiri externe
Răspunsul UE pentru Trump. Bruxelles-ul vrea să taxeze de la avioane, la alcool. Lista importurilor de 72 de miliarde de euro

Avioanele, mașinile, echipamentele, chimicalele și dispozitivele medicale sunt principalele produse americane pentru care Comisia Europeană a propus tarife vamale, dacă negocierile cu SUA nu reușesc.

Cât obține România din afacerile cu SUA. Lista mărfurilor pe care le exportăm peste Ocean
Stiri Economice
Cât obține România din afacerile cu SUA. Lista mărfurilor pe care le exportăm peste Ocean

România a exportat anul trecut în SUA produse în valoare de peste 2,283 miliarde euro şi a importat de 1,315 miliarde euro, rezultând un excedent comercial pe relaţia cu SUA de 968 milioane euro, conform datelor INS, transmise la solicitarea Agerpres.  

Recomandări
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE
Stiri actuale
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE.  

Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei
Stiri actuale
Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

Acuzații de corupție la Elcen, cel mai mare furnizor de apă caldă și căldură pentru București. Directorul general și cel comercial sunt bănuiți de luare și dare de mită și au fost duși la audieri.

Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană
Stiri Sociale
Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

Mulți români preferă să își țină banii în portofel să câștige cash și să plătească tot așa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Septembrie 2025

45:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 09 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28