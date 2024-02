De la 10.000 euro la un imperiu al cafelei, Radu Savopol, Co-Fondator 5 to go: "Ce am simțit e că franciza te ajută”

În această ediție aflăm povestea de success a brand-ului 5 to go, provocările și strategiile adoptate, precum si viziunea lui Radu Savopol asupra mediului antreprenorial din România. Povestea 5 to go începe din lipsa unui concept similar pe piața din România, iar investiția inițială de 10.000 de euro a fost direcționată către amenajarea unui spațiu mic, punând accent pe prețul accesibil de 5 lei pentru toate produsele.

Succesul conceptului 5 to go a condus la o expansiune rapidă, atingând peste 500 de cafenele în România în doar 9 ani. Modelul de franciză a jucat un rol crucial în această creștere, oferind acces la spații diverse și accelerând dezvoltarea.

Interviul cu Radu Savopol oferă o perspectivă valoroasă asupra parcursului ascendent al brandului 5 to go, evidențiind strategiile eficiente adoptate și provocările întâmpinate. Recomandările sale oferă o sursă de inspirație și învățare pentru antreprenorii aflați la început de drum sau în căutarea unor direcții strategice.

Transcriptul integral al emisiunii se găsește mai jos:

Andrei Radu: Sunt Andrei Radu, bun venit la e-plan! Astăzi vorbim despre antreprenoriat și avem un exemplu de succes 100% autohton, care a pornit în business acum mai puțin de un deceniu cu o investiție inițială de doar 10.000 euro. Evident că nu au lipsit provocările, dar nici rezultatele nu s-au lăsat așteptate, iar business-ul este acum în extindere internațională. Discutăm despre toate acestea alături de Radu Savopol, cofondator Five to Go. Bun venit, Radu, bine te-am găsit.

Radu Savopol: Mulțumesc mult de invitație. Mi s-a părut ciudat că mi-ai spus aproape un deceniu. Știi, Un deceniu sună așa totuși greu și cu adevărat un termen. Câți ani sunt, de fapt? Sunt nouă ani? Da, da, 9 ani, dar am intrat în al 10-lea adică anul viitor, în ianuarie. În 2025, sărbătorim 10 ani. Ok, hai să povestim un pic.

Andrei Radu: Apropo de așa, pe scurt, despre povestea 5 to go am aflat când s-a lansat. Deci în 2015, cum v-a venit ideea? De ce? O rețea de cafenele, de unde numele? Cum ați început?

Radu Savopol: Activam în HORECA de foarte mult timp. Din 2001 aveam un pub-restaurant în Sinaia, o altă locație în Piața Lahovari, deci mă simțeam destul de bine în industria HORECA. Numai că era o perioadă destul de dificilă 2014, mai ales pentru business-urile care le aveam în Sinaia. Și eram un pic așa, pe marginea prăpastiei. Lucrurile nu mergeau spre bine și încercam să găsesc o soluție pentru a nu pleca din industria asta în care îmi facea mare plăcere să activez de atâția ani, dar nu eram foarte happy. Și a apărut in vara lui 2014, acest garaj mic lângă o locație care o aveam în Piața Lahovari, vizavi de Teatrul Țăndărică. A apărut acest garaj de 12m² si am zis hai să încerc altceva să fac și după lungi discuții, diverse mini-proiecte, așa se conturase o cafenea mică de zona, care nu se numea 5 to go. În prima fază, adică până să deschid chiar am pe telefon câteva proiecte de pahare, abcd-to go, diverse lucruri. Spre final de decembrie, chiar când era locația aproape gata ca design, dar numele nu era încă bine definit și spre final de decembrie, pe colțul unei mese am desenat așa cinci-ul. Pe urmă a venit natural To Go. Țin minte și acum în față la la barul din cârciuma care o aveam în Lahovari și acolo ne-a venit idea de 5. Era un preț pe care oarecum furnizorul nostru de cafea la vremea respectivă ne-a zis bă, vedeți, uite ce se întâmplă în alte țări.

Era in Israel, apăruse un concept asemănător și ne-a zis bă, ia vedeți dacă puteți să faceți ceva în zona asta. Greu, adică era foarte dificil să creionez ceva. Totul la 5 lei, dar asta a fost ancora, asta a fost ancora timp de trei ani de zile.

Andrei Radu: Deci ați pornit cu 10.000 euro investiți?

Radu Savopol: Cam așa, cu aproximație.

Andrei Radu: Dar ce ați făcut cu banii ăștia? In ce ați investit?

Radu Savopol: Prima oară cred în amenajare. Asta a fost investiția. Chiria era destul de mică, era undeva la trei, patru sute de euro. Spațiul respectiv este și astăzi acolo, adică cine vrea să-l vadă este identic în proporție de 90% cu cum arăta acum 9 ani de zile. In asta am investit, nu în altceva.

Andrei Radu: Ok, bun, venim în prezent, da, la aproape. Astăzi aveți peste 500 de cafenele în rețea în România. Da, ați început extinderea internațională. Mi se pare că aveți titlul ăsta de cel mai mare lanț de cafenele din Europa Centrală și de franciză. Care a fost strategia care a stat în spatele unei creșteri? Eu zic accelerate pentru un business. Adică în 9 ani de zile s-a ajungi la chestia asta. E ceva wow…

Radu Savopol: Adică îți dai seama că aveam discuția asta undeva în 2015. Nu credeam. Adică niciodată. Au fost niște pași mici pe care i-am facut, dar am fost foarte atenți la ce se întâmpla în industrie, la sfaturile oamenilor, la feedback-ul clienților. Am stat foarte mult în 2015 de vorbă cu oamenii când intrau în locații și vedeam cât de confortabil se simțeau în acel concept de fixed price de 5 lei. Totul foarte, foarte simplu și cred că atunci am gândit prima oară mai spre sfârșit, a apărut tot așa din partea unei doamne care a venit către noi. Nicoleta a venit și ne-a întrebat de franciză și am făcut cu ea prima franciză, dar n-am comunicat-o. Așa că a apărut experiment și așa a apărut ideea de franciză. În mai 2015 am făcut pasul următor, am început să vindem franciză. Am deschis patru-cinci locații în 2015, în toamnă, sfârșit de vară, început de de toamnă 2015 și așa a prins contur. După care ne gândeam la un moment dat 20-30 de locații, dar erau niște vise frumoase, începeau să vină spații. Ce am simțit e că franciza te ajută și aici e o discuție foarte lungă, să accesezi niște spații la care tu nici nu te gândești, pentru că ai un univers de parteneri, de exemplu, astăzi sunt peste 280 de parteneri în franciză, care fiecare cu universul lui de prieteni, de cunoștințe, de tot și tu nu ai cum să accesezi acele medii sau cercuri, nu ai cum, adică și dacă ai avea toți banii din lume, poate uneori nu ai cum să știi de spațiul respectiv și din cauza asta franciza este un model de business care ne-a făcut să ne dezvoltăm. Nici nu aveam banii necesari să deschidem noi 10, 15, 20 de locații, deci a fost un win-win. Noi știam să ne facem treaba foarte bine în partea de comunicare, de produse, de concept, dar oamenii înființau locul. Când cei care cumpărau franciză ne-am dat seama că de exemplu Nicoleta, făcea treabă mult mai bine decât făceam noi în primele două locații care au fost ale noastre. Și atunci ne-am dat seama că ăsta e modelul bun.

Andrei Radu: Odată cu planurile de extindere internaționala, mai ales că acuma există ideea asta de hai să facem cross-border, hai să începem să vindem în afară, la ce ar trebui să fie atent un antreprenor atunci când își alege o piață nouă?

Radu Savopol: Cred că cu toate, că sunt țări foarte apropiate de noi și vorbesc aici de Ungaria, de Polonia, de Slovacia, nu mai vorbesc de Franța sau altele care sunt mai îndepărtate. Uite, în Ungaria suntem prezenți cu patru locații. Săptămâna trecuta, săptămâna asta am fost în în Polonia și am văzut din nou piața. După doi ani de zile acolo lucrurile sunt foarte, foarte diferite. Adică ai senzația că e la fel, că e aceeași posibilitate să faci business ca în România și acolo, dar dacă studiezi mai în amănunt și vezi de ce ai avut succes la tine și deci și ce lipsește acolo, trebuie să sapi un pic. Și nu doar o vizită de piață în care te duci trei zile și stai două-trei ore pe stradă sau te duci și vezi concurența din diverse magazine, ce fac ei, e mai mult, mult mai multă filozofie în spate. Am realizat și mai bine când am plecat de la hotel dimineața din Polonia și m-am dus spre aeroport și după ce stătusem două zile acolo, mi-am zis hai să văd în jumătate de oră câți oameni văd cu pahar de carton în mână. Între 8.00 și 8:30 când este ora core business pentru business-ul 5 to go, nu am văzut o persoană. Și da, la noi în România este așa. Deci am ochiul format și am pus șoferul să meargă exact în zona centrală și de business și de facultăți si nu am văzut o persoană. Asta spune foarte mult și am zis bă, da, nu se poate. Vin aici și o să fac extraordinar treabă, dar nu-i așa, pentru că la ei toate cafenele sunt pe alt model de business, nu am văzut nici măcar din zona de vending să spui că-si iau dintr-un magazin de la o mașină automată și pleacă cu ea pe stradă mai ieftină, cum e la noi. Deci cred că e în filozofia lor, în cultura lor lipsește. Posibil să fie un defazaj, să ai curaj să te duci acolo, să formezi piața și în 5-7 ani să fii câștigător, să fii lider. Sunt peste 120 de mașini de vending care sunt în toată România, minim 120.000, au creat un trend, românii s-au obișnuit să meargă pe stradă cu acel pahar de cafea. Și asta vorbim din anii ‘90, nu vorbim neapărat de acum și s-a creat un obicei. Sunt multe țări care nu știu ce înseamnă ala vending, adică nu sunt decât foarte puțin dezvoltate și posibil să fie asta o caracteristică să le placă, să socializeze mai mult, să stea la o cafea.

Andrei Radu: Să înțeleg că aveți planuri să deschideți ceva în Polonia?

Radu Savopol: Noi lucrăm cu două companii de acolo de producem niște băuturi pe bază de cafea și lapte acolo. Îmi place foarte mult să studiez piața din Polonia, am fost tentat in 2021-2022 când am fost de mai multe ori, dar am observat la fel, mai ales în Varșovia. E foarte greu, nu sunt spații mici, să nu mai zic de spații mari, bulevarde largi, spații noi nu nu găsești, pe când în Cracovia sunt altceva și zona studențească cred că ar fi mult mai bine de pornit din Cracovia, Gdansk, zona aia, să vii încoace.

Andrei Radu: Pe lângă rețeaua de cafelele pe care tot o extindeți și sunt convins că o să continuați să faceți lucrul ăsta atât în România, cât și pe piețe internaționale, ați început să vindeți sub brand propriu și alte produse cumva corelate cu zona de cafea?

Radu Savopol: Da, că vorbim de capsule de cafea, că vorbimde siropuri, cafea măcinată pentru ibric ș.a.m.d.

Andrei Radu: Cumva, cât de mult contează și văd că vindeți produsele astea în zona de retail, atât retail tradițional, cât și în zona de ecommerce gen emag, Freshfull, Bringo ș.a.m.d. Cât de mult contează overall partea asta în business-ul vostru și cât de mult contează partea de ecommerce pentru voi versus retail traditional?

Radu Savopol: El a pornit ca o divizie, unul din planurile noastre a fost să ne ducem în zona asta de retail pentru a acoperi un 24h din 24h și 7 zile consumul de de produse, fie to go acasă și atunci am simțit mult mai bine business-ul când s-a și validat, a fost mult mai ușor să punem în zona de online e-commerce. Au fost mult mai deschiși probabil și din punct de vedere logistic și ne-au înțeles filozofia și ei probabil și-au dorit foarte mult brand-uri fresh, brand-uri cool care sunt pe val și atunci a fost mult mai ușor să punem acolo produsele. Adică suntem în top vânzări la cafea pe Freshfull sau pe emag. Sunt zone în care ne-am simțit confortabil când am făcut pasul și intră retail-ul tradițional, la fel, unde am fost listați, am vândut, ne-am dus cu aceeași abordare, aceleași culori care le aveam pe paharele clasice ale noastre, cu aceeași comunicare, mai jucăușă. La fel am ales o zonă de preț nici mic, nici mare. În zonă unde ne-am adresat unui consumator mediu care își poate permite, nu să fie un lux, să-ți cumpere un pachet de cafea sau să dai pe un sirop cât pe o sticlă de vin. Adică nu am am preferat să ne ducem într-o zonă în care noi ne simțim confortabil și clientul e la fel de important. Deci e o zonă în care sunt convins că în într-un an de zile vom discuta de fie to go home. O divizie separată pentru astăzi. Este împreună cu toată compania, dar sunt convins că poate s-o ia într-o direcție separată, pentru cum au făcut și marii jucători. Dacă te uiți, toți au făcut extensia asta și este un business mult mai mare decât business-ul tradițional, de HORECA.

Andrei Radu: Da, apropos de ce spuneai tu de comunicare, grafica asta de tip benzi desenate, de unde e? Care e povestea din spate?

Radu Savopol: Dar nu știu dacă am mai spus-o, poate chiar la televizor, la emisiune, n-am mai spus-o. Cred că în cercul de prieteni m-a inspirat. Eram în vara lui 2015, eram într-o vacanță în Portugalia. Noi n-aveam pahare personalizate, nu erau. Deja vindeam de șase-șapte luni, dar nu, nu erau. Erau niște pahare tradiționale, albe, cu logo brandului de cafea pe care îl vindeam și îl vindem și astăzi. Și am văzut o clădire în în Porto, o clădire istorică, dar care avea giga, niște splashuri gigant pe pe ea.

Splash wow, tot din zona pop art și mi-a plăcut foarte tare. Am și în telefon imaginea respectivă și i-am trimis-o lui Lucian. Eram plecat, am zis bă, uite, îmi place chestia asta, era discuția între noi și dacă facem ceva cu paharele cum facem.

Andrei Radu: Lucian e co-fondator.

Radu Savopol: Da, Lucian Bădilă. Si i-am trimis-o. Mie mi-a plăcut treaba asta, ia vezi, poate reușim să facem ceva și până m-am întors, el a schițat un pahar, nu știu ce, și l-am făcut noi. Primul pahar îl am în birou. E total greșit. Nu are nicio legătură cu ce e astăzi, dar e din zona de pop-art și așa a ieșit. Chiar asta mai e o chestie foarte interesantă. Îmi doresc foarte mult să fac o prezentare și s-o iau la un moment dat așa și la o conferință, când mai mă duc sau ceva. Mult m-au influențat călătoriile, viața. Sunt multe lucruri pe care le-am luat și le-am reinterpretat în stilul nostru și a ieșit. Au ieșit lucruri extraordinare și în comunicare, și în grafică, și în concept foarte multe. Uite de exemplu, design-ul de locații, cum a treia generație m-a inspirat din lacul IOR. Eu alert, dimineața, în jurul lacului, ore și dacă te uiți la rățoii de acolo ai să vezi portocaliu, verde smarald, mov, bej-uri. Și dacă te duci într-o locație 5-to-go din ultimul an ai să vezi că multe din culorile de acolo sunt puse. Sunt multe lucruri din viață, trebuie doar să fii atent, să întinzi mâna, să le iei și ce e foarte greu să mai inovezi astăzi. Foarte dificil, dar poți să faci în stilul tău, să reinterpretezi, să aduci touch-ul tău.

Asta iarăși e un sfat pe care îl spun și-ntr-adevăr, nu toată lumea poate să facă lucrul ăsta, pentru că nici eu nu pot să mă duc să gătesc sau să mai știu eu ce să fac, să repar. Adică trebuie să ai nativ lucrurile astea.

Andrei Radu: Da, aș vrea să mai vorbim despre, din punct de vedere marketing, despre un mesaj care s-a viralizat în toate rețelele, și online, probabil și offline, și word of mouth, pe care l-ați spus foarte aproape de o locație de o cafenea concurentă. De unde v-a venit ideea? Cine a fost în spatele acestui mesaj?

Radu Ravopol: Am deschis noi o locație mică lângă birourile lor, pe Calea Victoriei, aveau ei birourile și am deschis o locație mică lângă ei și am pus un panou, am găsit un panou oarecum între cele două locații și am pus acest mesaj și că acum suntem vecini sau ceva de genul ăsta. Ăla a fost cred că în februarie, ceva de genul ăsta. Februarie-martie 2018, dacă nu mă înșel, și a fost mesajul care a precedat cu nu doar ziua de luni, pentru că ăsta a fost primul și după aceea au început ei cu campania cu 5 lei produsul lunea nu știu ce și a fost oarecum o minge ridicată la fileu pentru noi și am găsit acea casetă la Unirii sub banner-ul lor și am pus acel mesaj, dar care la fel cu o zi, cu o săptămână-două, îl pusesem în online, că nu visam noi să-l punem dedesubt.

Andrei Radu: Ok, hai să vorbim un pic și de value proposition și de diferențiatorii pe care îi aveți voi ca business. Până la urmă, de ce ar veni cineva la tine, nu s-ar duce la concurența ta și lucrul ăsta cumva se extrapolează pentru orice tip de business să-și găsească cumva acele elemente unice ale lui.

Radu Savopol: Cred că principalul, clar, in primii 3 ani a fost acel fixed price. Deci ăla a fost o ancoră pentru că te simțeai foarte confortabil. Pe urmă am ieșit din acea ancoră într-un multiplu de cinci și iarăși a fost o ieșire foarte bună, pentru că au fost brand-uri internaționale care s-au blocat într-un fixed price și n-au reușit să iasă. Au greșit, au făcut pași greșiti și s-au blocat și au trebuit să revină. Noi am făcut această extensie la fix, la multiplu de cinci, aia a fost un lucru extraordinar, dar cred că tot timpul și astăzi, cu toate că nu mai are legătură cu prețul cu cinci, cu 10. Astăzi, încă 33% din produse sunt la 5 lei. Espresso astăzi dacă mergi este încă 5 lei, un american nu este 5 lei, un espresso machiatto e 5 lei, dar nu, nu sunt produsele cele mai vândute. Capuccino la 5 to go nu mai este 5 lei, dar cred că știi că ajungi într-o locație de-a noastră și găsești un produs bun, de o calitate bună spre premium, la un preț rezonabil, la un preț decent, adică care credem noi că poate să facă diferența. Dar ce a mai fost interesant încă de la început? Nu am pus doar cafea în locațiile noastre și dacă te duci astăzi ai să găsești o multitudine de snacking, de sandvisuri, care e foarte dificil în 12m² sau în 6 m² sau în 20 m² să pui atâtea produse. Și am mercantizat foarte bine, am împins la maxim limitele și ai să găsești în locațiile noastre lucruri care poate nu le găsești într-un în retail-ul tradițional care e lângă tine și asta ne-a făcut apetisanți pentru consumator.

Plus acei oameni care sunt în spatele- coffeemasterii și antreprenorii care sunt în locațiile respective sunt cei care fac diferența, pentru că există acel interacțiune, acea prietenie care se leagă, barista vede oaspetele când vine pe geam și știe ce bea și se apucă să-i facă cafeaua. Cred că astea sunt, da, clar.

Andrei Radu: Apropo de chestia asta, voi fiind o franciză, eu cumva fac o paralelă cu zona de e-commerce, că de acolo vin eu și atunci mă gândesc așa. Tu când ai un brand și îl francizezi, cum te asiguri de calitatea serviciilor tuturor celor care se vor ocupa de business-ul tău? Că exact ca și cum ai avea un market place și-ți intră foarte mulți selleri și tu trebuie să ții constant calitatea sus pentru clienții tăi e cea mai mare provocare a francizei și nu numai la noi și internațională, de a ține standardele.

Radu Savopol: Asta e cea mai mare provocare care o au toți, mai ales în în industria HORECA, pentru că nu e foarte ușor să transmiți din spiritul tău, din viziunea ta, din atmosfera pe care tu ai vrea-o în locațiile tale. Indiferent că sunt la Calafat, că sunt la Clinceni sau sunt în Constanța sau Iași, ai nevoie de același vibe. Ce facem în momentul când simțim că cineva nu este unul din parteneri? Nu e foarte confortabil, nu se simte bine, nu îi place, nu face banii care visa el, nu, nu stăm să se viruseze locația respectivă și mai mult și încercăm să-i punem la masă și să găsim o soluție. Fie dacă are două-trei locații, poate s-a dezvoltat prea rapid și vrea să revină la una, fie poate vrea să iasă din business, fie poate a greșit și atunci trebuie să tăiem în carne vie. Adică sunt lucruri care, dar lucrurile astea nu se pot face decât dacă îi pui la masă pe oamenii ăia împreună cu noi. Nu ai cum să faci fără să ai o discuție cu ei și asta cred că am făcut de la început, chiar dacă e o muncă extraordinară a echipelor din spate, să stea, să analizeze fiecare locație și să vedem unde e bine, unde e rău sau de ce face, respectiv o greșeală și nu urmează calea cea mai simplă sau o cale de succes. Și cred că asta e un lucru foarte bun, să nu lași rețeaua să se viruseze.

Andrei Radu: Ok, știu că ești din, cred că din noiembrie anul trecut, președintele HORA, organizația reprezentativă în industria HORECA. Aș vrea să te întreb așa, overall, cum, cum vezi mediul antreprenorial de astăzi, mai ales în contextul ăsta și economic, măsuri fiscale ș.a.m.d.

Ce provocări crezi că există astăzi și cum este față de atunci când ai început tu, cu bune, rele?

Radu Savopol: Din păcate, au fost câțiva ani foarte buni, adică au fost niște ani, cel puțin în 2015, după tragedia cu colectivul și cu toate lucrurile. Într-adevăr, unele s-au complicat în industria noastră și au revenit, s-au făcut modificări majore, dar din punct de vedere fiscal lucrurile au fost simple. Am avut acel impozit pe micro, am avut un TVA foarte bun pentru industria HORECA și toate lucrurile astea au făcut lucrurile să aducă antreprenori și mai ales antreprenori români care au investit foarte mult în HORECA, adică sunt lanțuri, sunt grupuri de firme românești care au dezvoltat niște concepte extraordinare. Cred că acuma, dacă ne uităm și la alte țări, într-adevăr probabil e o situație care e ciclică, probabil ai o perioadă bună, probabil trebuie să fie un pic mai dur și pe urmă iarăși sperăm să revenim la o perioadă mai bună, dar într-adevăr cred că firmele vor avea anul acesta de suferit. Sunt foarte multe schimbări făcute majore într-un termen foarte scurt și cred că mulți dintre antreprenori nu sunt pregătiți pentru asta. Nu avem timp să relaxăm lucrurile pe o perioadă mai lungă, dar dure, prea dure cred, ce puteau fi pregătite cu ceva timp în urmă. Cred că da, cred că da și nu.

Părerea mea că mulți vor abandona lupta anul ăsta și anul următor, dacă dacă lucrurile nu, nu sunt un pic că am văzut că dacă ceva totuși a fost gândit rău, s-a reparat pe parcurs. Adică am văzut cu partea de cash-flow și de tot am văzut că s-a cedat la un moment dat și s-a înțeles că nu se poate. Sunt convins că sunt lucruri care s-au pus acuma în practică, dar nu se pot aplica și nu le înțelege nimeni. Nu le înțelegem, nici noi antreprenori nu le înțeleg, nici oamenii care le au, care trebuie să verifice dacă le aplicăm. Deci e o situație destul de de dificilă, pentru că lasă loc la o zonă foarte gri. Ceea ce nu ne trebuie trebuie să fie locurile albe sau negre. Așa trebuie să fie ideal albe, dar acuma e o zonă de gri care nu este pentru că nu știm exact ce. Avem foarte multe semne de întrebare și nu cred că numai industria noastră, cred că majoritatea…

Andrei Radu: Radu, de final foarte pe scurt, la modul maxim, un minuțel, două-trei recomandări, sfaturi în baza experienței tale pentru orice antreprenor astăzi, indiferent de domeniu în care îl activează…

Radu Savopol: Eu am învățat că trebuie să fie foarte, foarte concentrat pe business-ul lui. Eu am încercat să fac și alte business-uri în paralel cu 5 to go și mi-am dat seama că nu pot. Nu sunt modelul de om de bun, de antreprenori, care să se concentreze foarte și pe alte business-uri. Focus și cred că asta e foarte important. Cred că trebuie foarte mare atenție la furnizori. Eu cred că dacă n-aș fi avut perioada asta niște furnizori cu care să avem un respect reciproc și o istorie cu ei și un respect, cred că nu reușeam să să duc business-ul atât de departe. Furnizorii sunt foarte importanți, bineînțeles, echipa, o echipă cu care eu am abordat tactica de a-mi crește oameni până la un moment dat, când am simțit că oamenii pe care i-am avut au crescut, dar fiecare are limitele lui. Am adus oameni externi, dar am făcut un mix foarte bun între oameni care au crescut cu mine și oameni care au venit noi, dar care au încredere în mine și în viziunea mea și tot și am reușit să-i pun împreună, dar respect foarte mult pe cei care au avut încredere de acum 8 ani, 9 ani și au fost lângă mine, dar am simțit și puterea unui om cu experiență chiar dacă a lucrat într-o companie concurentă, în momentul când i-am adus și am pus împreună au făcut echipa ideală. Cred că astea sunt cele trei.

Andrei Radu: Mulțumesc tare mult, Radu! Vă mulțumesc tare mult și vouă că ne-ați urmărit! Sunt Andrei Radu, până data viitoare stay digital!



