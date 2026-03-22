Aceasta conținea 4.500 de euro, 7.564 de lei, precum și un portofel cu carduri bancare și documente personale.

Potrivit informațiilor furnizate de IJJ Bacău, jandarmul a găsit borseta în parcarea unui complex comercial și a cerut sprijinul colegilor săi pentru a-l găsi pe proprietar.

O echipă de intervenție s-a deplasat la fața locului și datorită unei cărți de vizită găsite în borsetă, proprietarul a fost contactat și a venit în fața complexului comercial, unde i-au fost înmânate bunurile pe baza unui proces-verbal.

'Persoana a mulțumit jandarmilor pentru gestul lor, un act simplu, dar plin de responsabilitate, care reamintește valoarea integrității în comunitatea noastră', se mai arată în informarea IJJ Bacău.