Aceasta conținea 4.500 de euro, 7.564 de lei, precum și un portofel cu carduri bancare și documente personale.

Potrivit informațiilor furnizate de IJJ Bacău, jandarmul a găsit borseta în parcarea unui complex comercial și a cerut sprijinul colegilor săi pentru a-l găsi pe proprietar.

O echipă de intervenție s-a deplasat la fața locului și datorită unei cărți de vizită găsite în borsetă, proprietarul a fost contactat și a venit în fața complexului comercial, unde i-au fost înmânate bunurile pe baza unui proces-verbal.

'Persoana a mulțumit jandarmilor pentru gestul lor, un act simplu, dar plin de responsabilitate, care reamintește valoarea integrității în comunitatea noastră', se mai arată în informarea IJJ Bacău.

Bătaie pe terasa unui restaurant din Cluj. O persoană a fost rănită după ce arma unui polițist s-a descărcat
Bătaie pe terasa unui restaurant din Cluj. O persoană a fost rănită după ce arma unui polițist s-a descărcat