Culmea, exact aceeași substanță, dar produsă de grăsime și nu de mușchi are efect inflamator în tot corpul și participă la formarea plăcilor de colesterol.

Roxana Voica, medic primar gastroenterolog, și boli infecțioase: „Când facem contracție pe termen scurt - mă duc la sală, merg prin parc și descarc această interkeukină, ea consumă energie, îmi ia grăsimea. Mă ajută să pierd din grăsimea aia abdominală. O folosesc ca energie. Când fac sport această miokină e anti-inflamatoare atât în ficat și creier și intestin. Când fac sport îmi crește și imediat scade, nu mai am beneficiu pe termen lung”.

Grăsime pe abdomen? Mai mult de 80 de cm în talie la femei, mai mult de 91 de cm la bărbați. Arată riscul cardiovascular și metabolic. De ce? Grăsimea de pe abdomen arată grăsimea din jurul organelor interne. Aici vedem aceeași interkeukină 6. Dar, produsă de grăsime, face inflamație și e periculoasă.

Celulele grase de pe abdomen, odată ce sunt prea multe, se strică. Vine sistemul de apărare să facă curățenie și trimite celulele imune, numite macrofage. Acestea descarcă interleukina 6. Inflamația e continuă.

Roxana Voica, medic primar gastroenterolog, și boli infecțioase: „Se duce această interkeukină 6 și pleacă în sânge, dar din grăsimea fiind în jurul organelor, ia calea venei porte și se duce în ficat și îl inflamează, iar această inflamație duce la rezistența la insulină”.

În ficat, interleukina 6, produsă de grăsime, crește un alt marker de inflamație. Se numește proteina C reactivă înalt sensibilă. Arată riscul diabetului și al bolilor cardiovasculare.

Contracție musculară cât mai des – fie că mergem la sala de forță sau în parc sau pe stradă. E utilă contracția musculară după ce mâncăm, ne spun medicii. Spre exemplu, dacă sunteți la serviciu și e imposiblă o plimbare, urcați și coborâți scări după masă. Exercițiul reduce rezistența la insulină din mușchi, ficat ori țesutul gras. Și face substanța anti-inflamatoare, adică interleukina 6.