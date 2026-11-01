Dacă aveți deja obezitate abdominală, pot distruge rinichii.

Mușchii mai mari și mai puternici se fac cu proteine. Și cu sport. La finalul adolescenței, apare pentru mulți această preocupare.

Bogdan Pascu, medic primar endocrinolog: „Calea mai scurtă este să mă opresc la o pudră proteică sau la acele batoane proteice, sfatul meu este să evaluăm eticheta pentru că pe lângă X grame de proteine avem o cantitate mare de zahăr și carbohidrați.”

Din această cauză, apar glicemii mari. Foamea crește și este greu de controlat.

Bogdan Pascu, medic primar endocrinolog: „Acele suplimente sunt dăunătoare dacă sunt la începutul vieții mele la sală sau de a mă mișca. E mai prudent să nu caut rezultate rapide, să încerc să mă mișc să compenseze masa musculară, care mă ajută să îmi modelez acele glicemii mari. În primul rând, să verific eticheta să văd ce cantitate de zahăr are, pe de altă parte nu încurajez această nutriție, și dar e important să tragem un semnal de alarmă pentru că de multe ori scrie supliment proteic, baton proteic, și de fapt el e foarte bogat în zahăr.”

Corespondent PROTV: „La vârsta adultă, nu începeți programul de pierdere ponderală direct cu exerciții de forță în sala, dacă aveți grăsime abdominală. Prezența grăsimii pe abdomen arată că există și grăsime și între organe. Și nici cu suplimente cu proteine sau cu aminoacizi - ne spun medicii. Adoptați metoda pașilor mărunți sau a porțiilor mici de mâncare.”

De ce nu se iau suplimente cu proteine, dacă aveți grăsime abdominală în exces

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă Institutul Clinic Fundeni: „Un tânăr, care este obez, are un grad de afectare hepatică, are un grad de afectare renală și nu știe că nu se manifestă, are o oarecare sensibilizare de la obezitate la sală, ia suplimente că îi prescrie antrenorul ce să facă. Suplimentele cu aminoacizi îți forțează și ficatul și rinichiul. Se simt obosiți și atunci, ca să facă și mai mult sport și încep să ia suplimente de-a valma fără să știe că nu le fac bine. Vor să slăbească că se vindecă de toate. Și iau suplimente și forțează rinichiul.”

Rinichiul, care suferă deja din cauza grăsimii, are filtrele mărite. Suplimentele proteice luate pentru sală le măresc și mai tare.

Odată modificate, acestea vor pierde și ce nu trebuie să piardă, adică proteinele din sânge. În sumarul de urină apar proteine - dovada obiectivă că rinichiul suferă. Boala cronică de rinichi nu doare, dar distruge aceste două organe vitale.

Programul alimentar de reducere în greutate începe cu un regim hipocaloric. Și cu mișcare, în limita toleranței. Odată pierdute kilogramele, puteți trece la exerciții de forță.